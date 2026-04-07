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Cronaca | 07 aprile 2026, 18:02

Guida una Porsche con alcol nel sangue cinque volte oltre il consentito: il bolide sotto sequestro dopo l’incidente in viale Madonna dei Fiori

Il provvedimento della Polizia Locale di Bra. Per l’uomo è scattato anche il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza

L’uomo circolava con un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito

L’uomo circolava con un tasso alcolemico di cinque volte superiore al consentito

Intervento della Polizia Locale di Bra, l’altra sera, sul viale Madonna dei Fiori per un tamponamento tra due auto. A scontrarsi una Peugeot 208 e una Porsche Carrera.

Alcuni passanti, notato l'incidente, hanno contattato la Centrale Operativa della Polizia Locale cittadina. Un equipaggio, giunto sul posto, ha immediatamente avviato i rilievi e prestato soccorso al conducente e al passeggero della Peugeot.

Gli agenti della Locale hanno intanto sottoposto i due conducenti al controllo del tasso alcolemico, verifica dalla quale è emerso che l’uomo al volante della Porsche si era messo alla guida nonostante una concentrazione di alcol nel sangue cinque volte superiore agli 0,50 grammi/litro consentiti dalla legge.

La circostanza ha immediatamente comportato per l’uomo il ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

Come previsto dal Codice della Strada, il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Redazione

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