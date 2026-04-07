Guida una Porsche con alcol nel sangue cinque volte oltre il consentito: il bolide sotto sequestro dopo l’incidente in viale Madonna dei Fiori

Intervento della Polizia Locale di Bra, l’altra sera, sul viale Madonna dei Fiori per un tamponamento tra due auto. A scontrarsi una Peugeot 208 e una Porsche Carrera.

Alcuni passanti, notato l'incidente, hanno contattato la Centrale Operativa della Polizia Locale cittadina. Un equipaggio, giunto sul posto, ha immediatamente avviato i rilievi e prestato soccorso al conducente e al passeggero della Peugeot.

Gli agenti della Locale hanno intanto sottoposto i due conducenti al controllo del tasso alcolemico, verifica dalla quale è emerso che l’uomo al volante della Porsche si era messo alla guida nonostante una concentrazione di alcol nel sangue cinque volte superiore agli 0,50 grammi/litro consentiti dalla legge.

La circostanza ha immediatamente comportato per l’uomo il ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

Come previsto dal Codice della Strada, il veicolo è stato posto sotto sequestro.