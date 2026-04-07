Autoarticolato in fiamme sull’A6, intervento dei Vigili del fuoco nei pressi di Sommariva Bosco

Incendio nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A6 Torino–Savona, in direzione Savona, all’altezza del km 24+500, nei pressi del cavalcavia 32, nel territorio comunale di Sommariva del Bosco.

Un autoarticolato ha preso fuoco intorno alle 15.10. L’autista, illeso, ha dato l’allarme e ha consentito l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Saluzzo, con il supporto dei volontari di Bra e Racconigi. È stata inoltre richiesta una botte aggiuntiva alla sezione di Carmagnola.

Non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo sono in corso, con temporanei rallentamenti della circolazione nel tratto interessato.