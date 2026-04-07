Auto fuori strada tra Fossano e Magliano Alpi

Un’auto è uscita autonomamente di strada nel pomeriggio di oggi (martedì 7 aprile) nel tratto tra Fossano e Magliano Alpi, in via Ferrua, intorno alle 15:45.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente: sul luogo sono intervenuti l’ambulanza del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Mondovì, supportata dai volontari di Fossano.

Al loro arrivo, l’occupante del veicolo si trovava ancora all’interno dell’auto. Non si conosce ancora l’entità delle ferite riportate, ma non parrebbero essere gravi.

L’intervento ha riguardato il recupero dell’automobilista e la messa in sicurezza del mezzo. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.