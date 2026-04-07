Alpinista ferito sul Monviso, soccorso con l’elisoccorso a Pontechianale

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, sono intervenuti questo pomeriggio nel comune di Pontechianale per un alpinista infortunato.

L’incidente si è verificato sulla Goulotte del Triangolo della Caprera, via di arrampicata su ghiaccio nel versante occidentale del Monviso. Una cordata di due alpinisti è stata colpita da una scarica di sassi: uno è rimasto illeso, mentre l’altro ha riportato contusioni a una gamba e al bacino.

La coppia è riuscita a calarsi alla base dell’itinerario, ma l’infortunato non era in grado di proseguire a piedi. Il compagno ha quindi proseguito a valle fino all’abitato di Castello, dove ha trovato campo telefonico per lanciare l’allarme intorno alle 15.

L’elisoccorso ha raggiunto la zona con operazioni al verricello, recuperando il paziente che è stato trasferito in ospedale in codice verde.