Viola, biker cade in montagna: al Santa Croce in codice giallo

Incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 24 giugno) nel territorio di Viola.



Coinvolto un uomo di 36 anni impegnato in un'escursione in mountain bike e caduto per cause ancora da determinare: ha riportato ferite compatibili con un trauma toracico e cranico.



Sul posto l'emergenza sanitaria con l'elisoccorso, che l'ha tradotto al Santa Croce di Cuneo in codice giallo.