Andrea Barbieri scomparso tra Piemonte e Liguria: ricerche in corso tra Santa Giulia e Castelletto Uzzone

Ricerche in corso tra Piemonte e Liguria di Andrea Barbieri di Dego, 43 anni, scomparso da ieri (sabato 4 aprile) nella zona di Santa Giulia. L’ultimo rilevamento della cella telefonica del suo cellulare lo colloca nell’area di Castelletto Uzzone, dove si concentrano le attenzioni di familiari e conoscenti.



L'annuncio è stato diramato dalla zia anche sui social, con una foto dell'uomo per poterlo riconoscere qualora lo si incontrasse.

Secondo la descrizione fornita ai carabinieri, Barbieri è alto circa 1, 90 centimetri, ha una corporatura molto magra e al momento della scomparsa non aveva con sé portafogli né documenti.

L’unico oggetto in suo possesso risulterebbe essere il telefono cellulare, che però al momento è spento.

Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averlo visto è invitato a segnalarlo tempestivamente alle forze dell’ordine, per contribuire a facilitare le ricerche e favorire un rapido ritrovamento.