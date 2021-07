Tragedia a Sommariva del Bosco. Muore un bambino di 10 anni in frazione Maniga

E’ un bimbo di appena dieci anni la vittima del tragico incidente mortale verificatosi nella prima serata di oggi (martedì 29 giugno) nelle campagne di frazione Maniga a Sommariva del Bosco.



La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto insieme all’équipe dell’emergenza sanitaria, all’elisoccorso 118, ai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento Volontari e a quelli arrivati dal Comando di Alba.



Dalle prime testimonianze, in attesa di conferma, pare che il bimbo stesse giocando all’interno del rimorchio di un trattore, fermo a lato di un campo e destinato a raccogliere il grano della mietitura in corso in quel momento in quell’appezzamento. Lasciato solo per pochi istanti, il bambino sarebbe stato trovato esanime sul fondo semivuoto del cassone. E’ stato immediatamente soccorso, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo vani.

All’équipe sanitaria non è rimasto altro che constatarne il decesso, mentre i genitori del piccolo, in stato di choc, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Savigliano.

“Una fatalità – ha commentato il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia presente sul luogo dell’incidente -, non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Siamo impietriti, non riusciamo a darci una spiegazione. Saranno i medici legali a stabilire quanto accaduto, per ora resta lo sconforto e la tristezza”.