(Ri)Costruzioni 2021: con l’estate riparte il programma artistico del Museo a Cielo Aperto di Camo

Domenica 4 luglio 2021, il Museo a Cielo Aperto (MCA) di Camo presenta (Ri) Costruzioni 2021, il programma artistico che realizzerà nel corso dell’estate. Parafrasando Cesare Pavese, se “Vivere è (ri) cominciare”, il MCA ha deciso di (ri)costruire, di (ri)cominciare a produrre arte standosi accanto.

Lo farà attraverso una serie di installazioni (Domenico De Maio, Severino Magri, Alberto Gambale); nuove acquisizioni (Gianni Gianasso, Giacomo Rossi, Domenico di Caterino); interventi di street art (Laurina Paperina, Seacreative, Mohamed l’Ghacham, Davide Fasolo) e residenze artistiche (Severino Magri, Anne Sophie Herin).

Il programma, curato da Claudio Lorenzoni, prevede un primo appuntamento alle ore 10.00, con la presentazione della stagione 2021 e delle nuove acquisizioni e istallazioni con gli ospiti presenti. Quindi alle 11.00 la presentazione del libro di Michele Pansini Con una finta d’animo (ed. Daniela Piazza editore), seguita alle 12.00 dall'aperi-brunch presso il Giardino dell’arte e dal concerto di Filippo Pellitteri (piano) e Yulia Verbitskaya (violino). Alle 15.00, ecco la presentazione del progetto art|walk|run con camminata al Bricco delle Allodole, cui farà seguito alle 17.00 il lancio del progetto “Leggere Ovunque. Biblioteca Diffusa”, con l'allestimento della prima casetta per il bookcrossing in Langhe e Roero, per chiudere alle 17.30 con lo spettacolo teatrale Merlino e la Dama del Lago, con Giulia Cammarota e Fiammetta Lari.

Il progetto Costruzioni

In questi ultimi anni le residenze artistiche del Museo di Camo hanno avuto come base l’idea di sfidare la consueta percezione del fare arte, integrandola nella vita quotidiana attraverso scenari non convenzionali. Quest’idea non solo ha permesso di introdurre nuove idee nella sfera pubblica, ma si è rivelata l’unica via percorribile.

La residenza è stata concepita come un rigenerante luogo d’incontro interculturale, di scambio sociale, d’integrazione territoriale. Ci siamo proposti di incoraggiare gli artisti nel prestare attenzione all’ambiente antropico e naturale, trovando eventualmente nuove forme di interazione tra arte, territorio e società.

Il progetto, battezzato negli anni Costruzioni, è stato così un’opportunità per gli artisti di confrontarsi con nuove idee e di sperimentare il loro lavoro nel particolare territorio di Langa.

Costruzioni è un progetto del Museo a Cielo Aperto di Camo realizzato in collaborazione con il Comune di Santo Stefano Belbo e la Fondazione Cesare Pavese.