Saluzzo torna a svelarsi con inediti siti aperti e momenti di incontro

Saluzzo, torna a farsi scoprire con l'iniziativa la "Città svelata", dopo il successo dello scorso anno. Il fine settimana prossimo di "porte aperte" sabato 4 e domenica 5 maggio, nell'ambito di Start, sarà occasione per conoscere spazi inediti.

Si potrà accedere con visita guidata in quattro siti normalmente non aperti al pubblico, tre nell'alto centro storico, che saranno anteprime e sveleranno legami con la città, oltre a poter accedere in altri luoghi affascinanti e visitare musei e chiese che fanno già parte dei consueti circuiti turistici.

“Per i saluzzesi si tratta di un vero e proprio viaggio da intraprendere sotto casa, mentre per chi ancora non conosce la città, penso sia il modo ideale per farlo. Per tutti, in ogni caso, l’iniziativa rappresenta l’occasione irripetibile di esplorare qualcosa di unico” afferma l’assessore Andrea Momberto.

Le quattro tappe visitabili, solo su prenotazione sono:

Vigna Ariaudo e Casa di Davide: una tappa unica con due contenuti importanti. La "Casa di Davide”edificio risalente al XIV secolo, nell'ex complesso delle Carmelitane, in fase di ristrutturazione, chiamato così per gli affreschi che all’interno che rappresentano le storie del Re biblico David, opera attribuita ad Hans Clemer. Dall'edificio, passando accanto alla cinta muraria medioevale di Saluzzo e all'antica torre, appena restaurati si entrerà in anteprima in Vigna Ariaudo il futuro parco di Saluzzo, patrimonio ambientale, con testimonianze agronomiche al suo interno e la fonte abbeveratoio. Parco che sarà aperto al pubblico dopo l'estate.

Palazzo dei Conti Della Chiesa in salita al Castello, oggi di proprietà della famiglia dei conti Della Chiesa D’Isasca, palazzo privato normalmente chiuso al pubblico. Si entrerà nel grande atrio di stile juvarriano e in alcuni ambienti del nobile edificio, una tappa in cui si approfondirà inoltre il legame tra Saluzzo e il grande cinema.

Giardini del palazzo dei marchesi Del Carretto. La dimora, costruita tra Cinque e Seicento su preesistenze medievali, è preziosa testimone dell’epoca d’oro della nobiltà saluzzese. Di proprietà della famiglia Del Carretto non è normalmente aperta alle visite. I visitatori potranno accedere nel parco in stile inglese nel quale Marco di Saluzzo Paesana, dignitario del Regno d’Italia, amava intrattenersi con Giovanni Giolitti.

Casa Vacca, in via del Seminario È una dimora che appartenne alla famiglia Vacca nel medioevo, risalente al terzo decennio del Quattrocento. L'edificio è conosciuto per i molti affreschi in stile gotico presenti al suo interno, che saranno ammirabili sul grande schermo nell'atrio. Si farà ingresso nel grande salone al piano terra con gli affreschi seicenteschi che ospita l'Atelier Bruna Couture, in cui Bruna Besso Pianetto racconterà il suo lavoro di stilista artigiana.

Orari di visita: sabato 4 maggio dalle 14.30 alle 18.30, domenica 5 maggio ore 10; 14.30 e 15. Punto di ritrovo: Infopoint START in salita al Castello (consigliate scarpe comode). Per l’occasione è stato ideato un biglietto cumulativo per tutti i luoghi. Sarà acquistabile:all’ufficio turistico Porta di Valle di Saluzzo, all’infopoint di Salita al Castello nei giorni di sabato 4 maggio e domenica 5 maggio- online sul sito www.insitetours.eu Intero: 10 euro a persona, bambini: 4 euro da 5 ai 10 anni, tariffa famiglia: 20 euro a nucleo familiare.

La tariffa del biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata non prevede sconti o rimborsi per chi volesse visitare solo una parte dei 4 siti sopracitati.

Siti visitabili senza prenotazione. Nella due giorni di "porte aperte" saranno inoltre eccezionalmente aperti altri luoghi accessibili gratuitamente e senza prenotazione: il Giardino di Casa Garnero - Via Pusterla; Giardini dell’Annunziata - Via A. Volta 31, la Biblioteca diocesana presso Palazzo Vescovi - Via Volta 8, il Palazzo Comunale e la Sacrestia di Sant’Ignazio - Via Macallè 9.

I convegni

Per scoprire la “Saluzzo inedita” sono in programma i seguenti convegni:mercoledì 1 maggio alle 15.30, presso il palazzo Saluzzo di Monterosso, l'agronomo paesaggista Aldo Molinengo racconterà il palazzo e il giardino antistante.

Giovedì 2 maggio, alle 18 all’antico Palazzo comunale. in salita al Castello,”Un progetto sul Belvedere eredità Radicati” I progettisti raccontano l’andamento dei lavori in corso e le prospettive di valorizzazione del giardino del Belvedere.

Venerdì 3 maggio alle 17 a Casa Cavassa, l’inaugurazione dell’esposizione permanente delle monete dell’antico Marchesato della collezione Pierino Battisti.

INFO: info@insitetours.eu – tel +39 0175 46710.