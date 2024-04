Consegnate dal Presidente US ACLI Cuneo i diplomi di tecnico nazionale di 1° livello di ginnastica finalizzata alla salute al fitness

Giovedì 18 aprile il presidente provinciale Us ACLI di Cuneo, Attilio Degioanni, ha consegnato 25 diplomi e i relativi tesserini di “Tecnico Nazionale di 1° livello di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness” ai ragazzi della classe quinta del Liceo Scientifico e Sportivo “Vasco – Beccaria – Govone” di Mondovì.

Gli studenti, che fin dal 1° anno hanno seguito un percorso formativo ad hoc, dopo aver frequentato un corso, anche con trasferte al centro Robilant di Torino, sotto la guida del dott. Marco Critelli e della dott.ssa Silvia Gomiero, con il coordinamento del prof. Federico Bausone, hanno sostenuto e superato, nella stessa mattinata, una prova di esame, costituita da una parte pratica e una teorica, nella vicina palestra. Il commento dei due esaminatori è stato molto positivo, perché il gruppo si è dimostrato molto attivo e motivato.

Tutti i ragazzi sono soci dell’associazione “Arrampigranda”, affiliata all’Us Acli di Cuneo e alcuni di loro svolgono anche attività di arrampicata e di sci alpinismo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle Acli cuneesi e in particolare dal presidente provinciale dell’Unione Sportiva Acli di Cuneo, Attilio Degioanni, che si è complimentato con questi ragazzi per aver scelto di volersi formare seguendo corsi sportivi, basati sulla salute e il fitness e per il fatto che praticano attività a contatto con la natura.