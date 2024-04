Appuntamenti nella Granda in programma per questa ultima domenica di aprile

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causa eventuale maltempo

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Appuntamento nella Città delle paci con “Napoleone da Cherasco all’Europa” in programma in questo fine settimana. L’evento celebra il 228° anniversario dell’armistizio fra il generale corso e il Regno di Sardegna, con rievocazioni storiche, accampamenti e manovre di soldati del XVIII secolo e lo spettacolo in multivisione. La manifestazione ricreerà nell’abitato l’atmosfera del 28 aprile 1796, giorno in cui, a palazzo Salmatoris, gli emissari di Vittorio Amedeo III di Savoia sottoscrissero la resa del regno alle armate della Repubblica francese, guidate da un giovanissimo Bonaparte. Durante l’evento saranno i numerosi gruppi di rievocatori appiedati e a cavallo che illustreranno, con dimostrazioni e manovre, non solo armi e uniformi, ma anche le condizioni di vita degli eserciti in lotta nell’Europa di fine Settecento. L’accampamento, ricostruito con cura filologica nell’abitato, sarà visitabile anche in notturna, illuminato dai fuochi dei bivacchi dei soldati.

Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

Vinum Alba, la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia, un'occasione per degustare i migliori vini del Piemonte, è in programma fino al 5 maggio ad Alba. Le produzioni d'eccellenza del territorio si presentano nel centro storico accompagnate allo Street Food ëd Langa, cibo di strada ricco di qualità e tradizione, e dal Vinum Lab, Corsi di Cucina e vari Workshop. Per i più piccoli c’è l’area gioco Vinum Bimbi. Le piazze della città diventano aree di degustazione delle principali tipologie di vini prodotte nella zona: Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis e Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, Grappe e distillati del Piemonte. Tanti gli eventi collaterali tra cultura, musica, mercati, visite alle cantine, degustazioni.

Info, calendario e prenotazioni: www.vinumalba.com

A Frabosa Sottana questa domenica andrà in scena la festa patronale l’antica “Fera ‘d San Giors” con la 16ª edizione della rassegna zootecnica, una qualificata vetrina di bovini di razza piemontese, cavalli, capre e pecore provenienti da allevamenti della zona. Verso mezzogiorno verranno premiati i migliori capi esposti. Alle 13 seguirà il pranzo degli allevatori, predisposto dalla pro loco al Gala Palace e aperto a tutti, previa prenotazione. Nel corso della giornata si svolgerà il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato e si potranno ammirare alcuni figuranti del Presepe Vivente di Pianvignale, impegnati negli antichi mestieri della valle Maudagna. Da seguire pure l’esibizione degli arcieri del monregalese. Per i più piccini divertimento assicurato col trucca‐ bimbi.

Info: pagina Facebook proloco Frabosa Sottana.

Oggi, domenica 28 aprile, a Santo Stefano Belbo in piazza Umberto I è in programma il Mercatino dell’Antiquariato e la Mostra Mercato "Vino e Vintage" con tanti oggetti introvabili. Saranno presenti numerosi espositori specializzati in oggetti d'antiquariato legati al vino, etichette storiche, bottiglie rare e tanto altro. Info: www.facebook.com/mercatinosenzatempo

Mercatini artigianali saranno presenti questa domenica dalle 10 alle 18 nel centro storico di Neive con oggetti curiosi, originali e prodotti tipici. In questa occasione l'area dei laboratori è dedicata a adulti e bambini con "Mani in Pasta" e per uno spuntino da passeggio ci sarà la farinata appena sfornata. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Narzole appuntamento in questo fine settimana con Agrinatura.

Sono previste tante interessanti novità: la mostra sull’origine e l’importanza dell’agricoltura, la mostra dei bambini delle scuole elementari ed un bellissimo progetto per i ragazzi delle scuole medie, il raduno dei trattori e l’esposizione delle macchine agricole, le scuole di agraria e i laboratori di antichi mestieri per i più piccoli. Oggi ci sarà il pranzo contadino, su prenotazione.

Sarà sempre attivo il servizio bar, tanto divertimento e buona musica.

Info: pagina Facebook Associazione Agricoltori Narzole .

Oggi, 28 aprile, ritorna a Murazzano, dalle 9.00 alle 18.00 Anduma e Tas-tuma, fiera-mercato dei prodotti tipici del Piemonte. Protagonisti gli allevamenti autoctoni, le prestigiose produzioni vinicole, il formaggio Murazzano DOP e le eccellenze enogastronomiche delle nostre terre. L’appuntamento ideale per conoscere i prodotti e i vini langaroli a km 0, degustare e acquistare le prelibatezze stagionali attese per tutto l’inverno. Durante la giornata sono previsti: mostra degli animali della fattoria, antichi mestieri, raduno di trattori d’epoca, area gioco per i bimbi, punto ristoro con piatti e vini tipici, spettacolo dei Falconieri, musica con la corale “I Gat Ross”.

La Torre Medioevale, il Santuario della Madonna di Hal e il Giardino Tovegni saranno aperti al pubblico. Info e aggiornamenti in caso di peggioramenti meteorologici e/o imprevisti: www.facebook.com/obiettivocomunemurazzano e www.facebook.com/Murazzanoproloco

Fino ad oggi, 28 aprile, appuntamento con la Sagra del Gorgonzola D.O.P. di Cavallermaggiore. Il motto è "Mangia, balla, ama" e presenta un ricco calendario di eventi gastronomici e tantissimi appuntamenti tra fiere mercato con stand di prodotti tipici, concerti, dj set, mostre e una rinnovata piazza dello street food. Oggi dalle 09 alle 19 ci sarà la fiera-mercato di S. Giorgio, dalle 09 alle 23.30 l’apertura Piazza dello Street food, dalle 12.30 il pranzo del Gorgonzola DOP. Durante la giornata si potranno visitare mostre e chiese cittadine e si potrà partecipare a esperienze gastronomiche e visite presso produttori locali. Dalle 14.30 alle 16 ci saranno spettacoli per bambini, alle 18.30 esibizione live dei “The Bluebeaters” e dalle 20.30 dj set dei “Tuttamuffa”.

Info: www.cavaeventi.it e www.facebook.com/proloco.cavallermaggiore

Fino al 1° maggio è in calendario Start/Artigianato, 86° Mostra Nazionale dell’Artigianato nella Città Alta di Saluzzo. Oltre 50 tra artigiani, ditte artigiane e associazioni del territorio che si occupano di artigianato parteciperanno a Start 2024 popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa (la “Casa dell’Artigianato”), le Scuderie del Quartiere, il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso, l’ex Istituto d’Arte in un continuo scambio fra meraviglia, esperienza e possibilità di laboratori e di acquisto per adulti, ragazzi e bambini. Diversi i laboratori creativi per adulti e bambini, in particolar modo quelli sulla ceramica e per la valorizzazione dell’arte del filare a mano con il sostegno a donne e famiglie immigrate.

Info e programma completo: https://startsaluzzo.it/start-artigianato

A Brossasco torna l’appuntamento con la Festa del Legno che si svolgerà questa domenica, 28 aprile, e il 1° maggio con un ricco programma. Previsto anche il pranzo presso la palestra comunale in entrambe le giornate. Oggi si inizia con l’apertura della rassegna dell’artigianato di eccellenza per le vie del paese e la rassegna degli antichi mestieri e la rassegna degli espositori agro-alimentari. Durante la giornata sarà proposta una rievocazione storica sulla mietitura del grano e sulla cottura del pane nel forno a legna. Per tutta la durata della manifestazione, sarà aperto il Museo del Legno. È previsto il tour con navetta gratuita “Botteghe aperte”, un giro turistico nelle aziende di Brossasco alla scoperta della tradizionale lavorazione del legno. Altre iniziative saranno le dimostrazioni di scultura artistica del legno con motosega a cura dell’intagliatore Fabio Moreina. Nella Sala Convegni sarà allestita la mostra artistica “Piogge Nazeriane” e in piazza Costanzo Chiari, sarà presente l’esposizione degli antichi macchinari. Musica con il concerto itinerante della Banda Musicale di Brossasco a partire dalle 10. Nel pomeriggio, alle 14.30, avrà inizio la rassegna “Corali in Strada”. In piazza della Libertà, si terrà il primo concerto di musiche e balli occitani con la partecipazione del gruppo “I Sensa Nom”. Per i più piccoli, a partire dalle 9.30, sarà aperto il cortile delle scuole di Brossasco, dove sarà presente “Passione Arco”, attività rivolta alla pratica del tiro con l’arco. In piazza Volchi Savorgnan, dalle 10.30, sarà presente il truccabimbi, e nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 ci sarà lo spettacolo di magia in compagnia di Mago Trinchetto. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/comunedibrossasco

A Bagnolo Piemonte la “Festa ëd San Giors” avrà luogo in località Olmetto fino a questa domenica. Il programma prevede musica live e con Dj set per giovani, ballo liscio e danze folkloristiche e tradizionali. Oggi sono in calendario la corsa campestre non competitiva, il battesimo della sella e laboratori per bambini. Dalle 14.30 intrattenimento con il gruppo folkloristico “I danzatori di Bram”. Per l’intera durata dei festeggiamenti sono previsti appuntamenti enogastronomici con le cene, ogni sera, a menù fisso, su prenotazione, mentre saranno disponibili anche da asporto la carne alla brace e le pizze.

Info: www.facebook.com/festasangiors

Nella borgata Valle Casette a Montà si festeggia San Giuseppe Lavoratore fino a lunedì 29 aprile. Questa domenica, a partire dalle 10, si terrà la tradizionale fiera Agricola e commerciale. Trattori, prodotti tipici alimentari e tanto altro saranno i protagonisti della giornata all'insegna della tradizione e della bontà. Dalle 15,30, Amaranta e Tamarindo proporranno il loro spettacolo di magia e giocoleria. Ingresso gratuito per grandi e piccini. Alle 21 serata danzante con l’orchestra Alex & la Band. Alle 19 apertura dello stand gastronomico. In caso di maltempo, i festeggiamenti continueranno nei padiglioni coperti e riscaldati. Info: www.facebook.com/ValleCasette

A Falicetto di Verzuolo è tutto pronto per la Festa ‘d Falesé 2024. Questa domenica la compagnia “Ij Motobin” metterà in scena alle 15.30 la commedia “Non ti conosco più”. Alle 19.30, l’ultima serata gastronomica prevede la ormai classica paella accompagnata da antipasto, formaggi e dolce. La Festa ‘d Falesè si chiuderà con la musica di dj Kamillo.

Info: www.facebook.com/ProLocoFalicetto

Musica e spettacoli

Nel mese di aprile presso la Chiesa di Cristo Re ad Alba torna il Festival organistico Internazionale con la direzione artistica di Gabriele Studer. L’ultimo appuntamento di oggi, 28 aprile, alle 21 sarà con l’organista statunitense Benjamin LaPraire, organista della più grande Chiesa Cattolica degli USA, la Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception di Washington D.C.

Ingresso libero. Info: www.cristorealba.it/feste-ed-eventi/festival-organistico-internazionale-aprile-2024

Fino ad oggi, domenica 28 aprile, al Teatro Iris di Dronero è in programma Resistenze Festival, manifestazione culturale che mira a raccontare il mondo contemporaneo.

L'evento ospiterà film brevi di finzione, documentari, appuntamenti di cinema e teatro. L'obiettivo è di dare visibilità alle resistenze quotidiane, alle comunità e alle crisi "invisibili" nei mezzi di comunicazione di massa. Il cuore del festival è Cortistenze, concorso competitivo per cortometraggi italiani realizzati dai giovani filmmakers che utilizzano l'audiovisivo come mezzo di espressione critica, luce sulla realtà e sui problemi delle vite di tutti. Oggi alle 18 verrà proiettato “I giorni belli”, documentario, di Erica Liffredo. Alle 20.30 “After a Revolution”, documentario, di Giovanni Buccomino. Info e programma: www.facebook.com/cinemateatroiris

Questa domenica alle 21.00 presso il Teatro Milanollo di Savigliano, andrà in scena “Delirio a due” di Eugène Ionesco con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase; regia Giorgio Gallione. Ingresso: da € 14 a € 20 secondo ordine di posto. Info e contatti per prenotare: www.visitsavigliano.it/newseventi

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la 19esima edizione di Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive fino ad oggi: alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba e al pomeriggio, alle 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno seguiti da un calice di vino. Questa domenica è in programma il concerto “Le donne di Puccini, nel centenario della morte”. Si esibiranno Aurelio e Paolo Pollice, duo pianistico a quattro mani, musiche di Giacomo Puccini. Info e programma musicale: www.albamusicfestival.com/it e www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa

Questa domenica alle 17, andrà in scena il penultimo appuntamento della Stagione 2023/2024 dell’Associazione Culturale Santa Cecilia. A Barolo, presso il Tempio dell’Enoturista del Castello Falletti, si terrà “Una piccolissima serenata”, un concerto all’insegna dell’eleganza, 50 anni di canzoni d’amore, dagli anni ’10 agli anni ’60. 50 anni di canzoni d’autore, quando erano poeti a scrivere i testi ed i compositori a trasformarli in indimenticabili partiture. Sul palco, il tenore Paolo Cauteruccio, che suonerà anche la fisarmonica, accompagnato da una deliziosa piccola orchestra: al pianoforte Hilary Bassi, al trombone Diego Di Mario, al contrabbasso Antonello Labanca e alla batteria Biagio Zoli. Verranno eseguiti i grandi successi di Giovanni D’Anzi, Garinei e Giovannini, Modugno, Tenco, Endrigo, Giorgio Gaber. Ingresso a offerta libera. Prenotazioni anche alla mail asso.santacecilia@gmail.com Info: www.facebook.com/AssociazioneCulturaleSantaCecilia

Appuntamento oggi alle 17.30 al Castello di Roddi con un aperitivo musicale con vini e prodotti del territorio nella. Un piccolo viaggio musicale in cui abbinare l’assaggio di quattro vini con l’ascolto di musica Jazz dal vivo per stimolare il lato più emozionale della nostra mente.

L’esecuzione dal vivo dei brani Jazz si alternerà alla degustazione di quattro vini, introdotta da una breve presentazione. La selezione musicale sarà curata per accompagnare e amplificare le esperienze sensoriali dei vini degustati creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

I partecipanti potranno gustare quattro eccellenti vini provenienti dai vigneti circostanti, durante la degustazione il sommelier sarà disponibile per rispondere alle domande e guidarli attraverso le sfumature di ogni vino. Info: www.vinumalba.com/eventi

Castelli aperti, arte e musei

Questo fine settimana sarà possibile partecipare al percorso Alba sotterranea, un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo civico “F. Eusebio” di Alba. La visita ha una durata di circa un’ora e 45 minuti.

Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta

Proseguono le visite al castello di Casotto, a Garessio, aperto fino a domenica 27 ottobre. I tour guidati saranno alle 10, 11,30, 14, 15,30, 17 (la visita dura un’ora e mezza). Nei mesi di aprile, maggio il castello sarà aperto il sabato, la domenica e festivi. Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 (include la visita guidata). La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”.

Ha preso inizio l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, la Zizzola e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta. Scopri di più su: www.castelliaperti.it

Oggi, domenica 28 aprile, dalle 10 alle 17.30, è in programma una visita straordinaria a cura del Fai, sezione di Cuneo, al Teatro Toselli di Cuneo attraverso la storia del teatro: una passeggiata indietro nel tempo per scoprire come veniva vissuto il teatro e calcare il palcoscenico che ha ospitato celebri artisti. Info: https://fondoambiente.it/eventi/a-teatro-con-il-fai-visita-straordinaria-del-teatro-toselli

Il circolo ACLI “Centro d’Incontro”, di Caraglio ha organizzato una esposizione di ex voto del Santuario Regina degli Apostoli di Caraglio (noto come santuario della Madonna del Castello), sul tema del lavoro e dei suoi pericoli nella devozione popolare. L’apertura della mostra è prevista per oggi, domenica 28 aprile, presso i locali del Cinema Teatro “Contardo Ferrini”, in via C. Ferrini 9, alle 14.30, con l’accoglienza del presidente Mauro Rosso, che spiegherà la genesi, l’ideazione e la realizzazione della mostra. Ingresso libero. Leggi qui il comunicato stampa: www.targatocn.it/2024/04/17/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/il-circolo-acli-centro-dincontro-di-caraglio-organizza-mostra-e-dibattito-sul-lavoro.html

Anche quest’anno riapre anticipatamente al pubblico la Zizzola a Bra: cittadini e visitatori potranno godersi il parco che circonda il monumento simbolo di Bra e il museo ospitato al suo interno che saranno accessibili, ad ingresso gratuito, tutti i sabati e le domeniche fino a fine ottobre dalle 10 alle 18 con orario continuato. Info: www.turusmoinbra.it

L’esposizione "Montelupo Albese, 16 gennaio 1944" è allestita nella Confraternita dei Battuti e resterà aperta (con orario 10-18) fino al 5 maggio. Le immagini raccontano del giorno in cui il paese di Montelupo fu circondato dalla prima compagnia del settimo battaglione della Luftwaffen, un’unità speciale di punizione tedesca, che iniziò a perquisire ogni casa, portando in carcere diversi uomini. Le fotografie furono scoperte una trentina di anni fa dallo storico Carlo Gentile nell'archivio federale tedesco di Coblenza. In esposizione ci sono 17 scatti di Gerhard Rauchwetter, fotografo al seguito del battaglione di punizione che da Saluzzo era stato inviato nelle Langhe, oltre a una serie di pubblicazioni dell'epoca. Ingresso libero.

Info: www.comune.montelupoalbese.cn.it

Al Museo Civico Mallé, è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio.

Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

A Mondovì, fino al primo maggio, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano è allestita la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca.

Info: www.baroccoecaravaggio.it