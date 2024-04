A Sommariva del Bosco fervono i preparativi per la festa patronale

La festa patronale della Beata Vergine Maria di San Giovanni a Sommariva del Bosco entra nel vivo.

Le ricorrenze religiose sono cominciate ieri, 27 aprile, con la Novena e oggi, domenica 28 aprile, proseguono con la celebrazione nella parrocchia SS Giacomo e Filippo Apostoli degli anniversari di matrimonio alle ore 10 e con l’Angelus alle 12 in santuario.

Venerdì 3 maggio in occasione della solennità dei santi patroni, alle ore 18 SS messa in parrocchia officiata da Mons. Gabriele Mana vescovo emerito di Biella e a seguire la Novena in santuario.

Domenica 5 maggio tradizionale trasporto della statua della Madonna fino alla parrocchia alle 20.45 e celebrazione eucaristica con Don Tullio Locatelli Superiore Generale dei padri Giuseppini.

Lunedì 6 maggio alle ore 9.15 solenne processione parrocchia-santuario a cui seguirà la SS messa e alle 12.30 il pranzo conviviale nell’edificio conventuale del santuario. Necessario prenotarsi entro mercoledì 1 maggio contattando la sacrestia al 3282476411.

Il programma laico della festa prevede venerdì 3 maggio lo street food in via Cavour, con musica Dj Johnny Manfredi, mentre sabato 4 maggio presso la sala G.M. Borri apriranno la mostra dei mattoncini e si terrà la 2a edizione del concorso fotografico.

Sempre sabato 4 maggio allo stadio “Chiavazza/Alessandria” triangolare “Ragazzi “speciali” e triangolare “Del sorriso femminile”. Alla sera a partire dalle 21 in piazza Seyssel “Regala un sorriso in the night” festa in piazza.

Domenica 5 maggio partenza della 3a edizione del Trail del Bersaglio, corsa podistica nei sentieri del Roero e dalle ore 10 mercatino nei vialetti della stazione.

Nel pomeriggio dalle 15.30 laboratorio “Le pozioni di Harry Potter” in zona Luna Park, letture animate e Truccabimbi.

Il Santuario della Beata Vergine di San Giovanni sorge nella zona pianeggiante del paese di Sommariva del Bosco, all’incrocio di due strade che poi, confluendo insieme, proseguono in direzione di Racconigi.

Fu costruito incorporando l’abside semicircolare di una cappella preesistente, su una parete della quale, al suo interno, era dipinta l’immagine della Madonna col Bambino. Secondo la tradizione, un cieco che, in una tranquilla domenica di maggio del 1685, all’incirca alle quattro del pomeriggio, si era fermato a pregare davanti all’effige, riacquistò la vista.

Era il 6 maggio: per questo motivo la ricorrenza si celebra in questa data.