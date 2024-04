TEDxCuneo, il viaggio sta per cominciare. E' iniziato il conto alla rovescia per il 4 maggio

Sta per alzarsi il sipario su TEDxCuneo 2024. “Metamorfosi, idee in trasformazione” è il tema che sabato 4 maggio dalle 14,30 gli speaker svilupperanno sul palco del Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo.

L'evento è già sold out, ma per non perdersi l'appuntamento c'è TEDxCuneo+dintorni.

La novità, infatti, è che da quest’anno TEDxCuneo esce dalla sua location principale per coinvolgere anche altri luoghi della provincia: la frazione Roata Rossi e quartiere Donatello a Cuneo per raggiungere poi la capitale del Marchesato, Saluzzo, dove grazie a Isiline Srl, partner tecnico, è stata coinvolta la Fondazione “Amleto Bertoni”.

Agli eventi diffusi si potrà partecipare gratuitamente previa prenotazione online su www.tedxcuneo.com/biglietti/ . Il ricavato sostiene esclusivamente il progetto TEDxCuneo.

Gli organizzatori hanno lavorato con impegno per rendere ancora più inclusivo l’evento!

TEDxCuneo, in collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo (grazie al contributo di Askoltaora), offrirà il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana).

A disposizione, ci sono 30 biglietti acquistabili presso l’ufficio ENS (martedì e giovedì nell’orario 15-17) in via S. Grandis 28/B a Cuneo, richiedibili via mail a cuneo@ens.it o scrivendo un messaggio a Daniel Bongioanni al 331.9175258. Sarà inoltre disponibile la sottotitolazione su maxischermo in tempo reale.

Parleranno della loro esperienza di Metamorfosi, Valentina Garonzi, Andrea Casta, Chiara Pennetta, i Rusty Brass, Michele Mezza, Francesca Picci, Marco Bersanelli, Fiamma e Giuppy Izzo, Daniele Raineri e lo faranno rispettivamente nel campo che ognuno di loro predilige: biotecnologia, visual e street music, inclusione, agricoltura sostenibile, astrofisica, doppiaggio, informazione, geopolitica.

Gli speaker saranno annunciati da Valentina Sandrone, giornalista per il settimanale locale La Bisalta e per Il Giornale del Piemonte e della Liguria. Project manager per la Prokalos e direttrice dell’associazione monregalese Gli Spigolatori. “Questa per me è innanzitutto un’avventura assolutamente nuova e inaspettata. Mi inorgoglisce far parte di questo progetto, fatto di persone che hanno in comune impegno, passione e capacità”.

Le sedi degli eventi diffusi, organizzati in sinergia con il Comune di Cuneo sono:





Frazione Roata Rossi

Via Don Giuseppe Basso, 23

https://maps.app.goo.gl/1eFptJL9R5ibSqG36





Quartiere Donatello

Casa del Quartiere di Donatello Cuneo

Via Augusto Rostagni, 23L, 12100 Cuneo

https://maps.app.goo.gl/9WgCg6nKkMbgYiVWA?g_st=ic





A cura di Comune di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni, Terres Monviso, il Quartiere. Partner Tecnico: Isiline





Saluzzo

Il Quartiere, Sala Tematica

Piazza Montebello, 1, 12037 Saluzzo

https://maps.app.goo.gl/19qFTnp3dWczALPo9