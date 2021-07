Un'avaria ai freni dell'auto gli costò un incidente e un procedimento penale, il giudice lo assolve

Era un pomeriggio di primavera del 2019 quando L.A., 70enne residente in Valle Mongia, decise di portare la moglie in gita in Valle Tanaro. Trascorsa la giornata tra un pranzo e una passeggiata, i due si avviarono a prendere la macchina per tornare a casa.

Transitando nel comune di Scaniello, nell’impegnare una curva a destra, L.A. perse il controllo dell’auto, una Fiat Panda, lamentando da subito che questa aveva avuto un problema ai freni. L’uomo tentò disperatamente di arrestarne la marcia contro il muro ma non vi riuscì. Il mezzo finì in una scarpata di 40metri. Lui rimase illeso. La moglie invece, fu gravemente ferita ed elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Cuneo in prognosi riservata.

Questo costò a L.A. la citazione a giudizio in tribunale a Cuneo per lesioni stradali colpose. La macchina fu completamente distrutta e l’assicurazione si occupò di pagare il danno una volta che la donna guarì. Punto saliente del procedimento, da cui ne è scaturita l’imputazione del reato contestato da parte del p.m., il profilo della colpa di L.A. designato in “aver condotto veicolo con impianto frenante non efficiente”.

In istruttoria, la moglie confermò che il marito, poco prima che lei perdesse conoscenza, avesse urlato “i freni, i freni”; l’impiegato dell’officina di revisione invece, che pochi mesi prima aveva verificato la macchina, dichiarò di non aver notato nulla che non funzionasse nell’impianto frenante.

Non solo, il maresciallo dei carabinieri intervenuto confermò la versione dell’imputato, cioè un improvviso malfunzionamento ai freni e che in quella zona non vi fossero videocamere di sorveglianza. L.A. non fu sottoposto all’alcool test. Nell’ultima udienza celebratasi, il consulente di parte, un geometra di Mondovì, ha riferito che ben poteva esserci stata un’improvvisa e imprevedibile avaria dei freni. Evento, questo, dimostrato dal repentino irrigidimento del pedale del freno stesso.

Quanto al presunto e concomitante malfunzionamento del freno a mano, il consulente riferì che questo poteva essere spiegato con la cinematica del mezzo e che il procedere in discesa, in forte pendenza, sono profili che limitano di molto il blocco delle ruote posteriori, azionate appunto dal freno a mano. Il giudice ha assolto L.A. dal reato a lui ascritto con formula piena ‘perchè il fatto non costituisce reato’.

Nella condotta di L.A. non vi era stata negligenza, imperizia, imprudenza o violazione del codice della strada.