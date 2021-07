Saranno nuovamente assegnati gli aiuti per le famiglie in difficoltà a Cavallermaggiore. A essere distribuiti 22 mila euro di contributi per interventi di solidarietà alimentare in arrivo dal Ministero.

Il capitolo di entrata è stato inserito nell’ultima variazione di bilancio approvata durante l’ultimo Consiglio comunale.

Il 19 viene sarà istituita la commission di valutazione e per decidere i parametri da applicare.