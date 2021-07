"Abitè" nella provincia di Cuneo: esigenze e difficoltà per il mondo giovanile

A seguito di un anno di attività di ricerca volto all’approfondimento delle dinamiche proprie del mercato delle case e delle cause delle inefficienze che spesso si traducono in ostacolo all’indipendenza abitativa da parte dei giovani, il progetto volge ora al termine. I membri del team, suddivisi in tre gruppi adibiti rispettivamente a ricerca, eventi e workshop, comunicazione, presenteranno in diretta streaming (fruibile al link https://us02web.zoom.us/s/85078264807?pwd=d2t1Nm9VWElWbDN1alRGM2NGWm9jdz09) alle ore 18:30 di venerdì 9 luglio i risultati di uno studio rivelatosi capace di conciliare la collaborazione con alcune realtà presenti sul territorio regionale e nazionale (quali la Fondazione Padri Somaschi di Milano, il Co-housing Via delle Orfane di Torino, Casa Acmos, l’Associazione Il Filo d’Erba di Rivalta di Torino) con le difficoltà generate dalla pandemia.