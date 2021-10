Sabato a Baracco torna "Maske in una notte di mezza estate"

La manifestazione, in programma per la serata di sabato 10 luglio, prevede apericena all'aperto con prodotti tipici del territorio a partire dalle 19.30 (15 euro adulti, 8 euro bambini 6/12 anni, gratuito bambini 0/5 anni con gadget Maske 2021 incluso). La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 9 luglio.

"Nell’attesa di poter tornare alle stregonerie e ai sortilegi dell’evento originario" - spiegano gli organizzatori - "questo piccolo luogo incantato richiama, ancora una volta, l’attenzione su di sé, per far conoscere la magia di un’affascinante frazione di montagna nelle valli monregalesi".

Anche quest'anno nel monregalese l'estate torna "Maske in una notte di mezza estare" nel borgo di Baracco a Roccaforte Mondovì.

E per finire, alle 22, "Cinema Sotto la Luna", con il cinema itinerante "Terra, cielo e altre storie" con "Grazie al cielo", film di Remo Schellino su Franco Dalmasso detto ‘Politica’.

La storia di un uomo che ha fatto una scelta: ha vissuto per 38 anni in una casa fra i boschi di Boves senza corrente elettrica, gas e televisione. Anche in questo caso ingresso libero con prenotazione obbligatoria.