Cervere “città del mondo” con i suoi 200 residenti stranieri nel 2025

Lievissimo incremento di popolazione, di un solo abitante, per Cervere che, dagli 2284 di fine 2024, passa per l’appunto a 2285 a fine anno scorso (1148 le femmine e 1137 i maschi).

957 le famiglie (otto in più rispetto al 2024). Confermate le convivenze, 2. I nati 12 (8 maschi e 4 femmine), 23 le morti (12 maschi e 11 femmine). Gli immigrati censiti sono 102, mentre gli emigrati 89. Un irreperibile.

La persona più anziana ha invece 101 anni ed è una donna, nata nel 1924, quindi prossima ai 102.

Per quanto riguarda gli stranieri, i più numerosi sono rumeni (49), seguiti dai marocchini (40). 31 gli albanesi e 27 gli indiani. Per il continente africano, invece, un cerverese proviene dalla Nigeria e 4 dal Mali.

Le nazionalità degli altri numerosi stati: 4 dalla Francia, 2 dall’Argentina, 2 dal Brasile, 1 dal Burkinabe, 6 dalla Cina, 1 dalla Croazia, 6 dalla Spagna, 2 dalla Polonia, 2 dal Venezuela e 6 dall’Ucraina. Come a dire: Cervere rappresenta in gran parte tutto il mondo. Gli italiani residenti sono attualmente 2084.