Saluzzo, Festa della Vita al Cenacolo di Suor Elvira: in streaming anche l’edizione 2021

Edizione in streaming anche quest’anno per la Festa della vita del Cenacolo, che ogni anno radunava sulla collina di Saluzzo, al Villaggio della pace migliaia di persone vicine alla comunità fondata da Suor Elvira.

Come nel 2020 anche il 2021 ha un programma in "rete" nella post pandemia Covid, con i tradizionali appuntamenti nella quattro giorni di festa da giovedì 15 a domenica 18 luglio.

La Festa della Vita è il grande incontro internazionale in ricordo della nascita della Comunità Cenacolo. Era il 16 luglio 1983, festa della Madonna del Carmine, quando Madre Elvira salì sulla collina di Saluzzo con le chiavi di quella che sarebbe divenuta la Casa Madre, in via San Lorenzo, per giovani "che si erano smarriti" dipendenti da droga e alcol.

Nel luglio 1993 per il decimo anniversario della fondazione si istituzionalizzò la “Festa della Vita”, diventata poi negli anni un raduno per migliaia di giovani, famiglie e amici della Comunità provenienti da vari paesi del mondo ( oltre 50 fraternità sparse ne pianeta) che ogni anno salgono sulla collina di Saluzzo per vivere insieme quattro giorni di preghiera, catechesi, testimonianze.

Nell’anno dedicato da Papa Francesco a San Giuseppe, il tema 2021 sarà la Parola detta dall’Angelo in sogno a Giuseppe: "Non temere di prendere con te Maria".

Il sito di riferimento che permetterà di iscrivervi alla Festa e di seguire la diretta streaming è www.festadellavita.info. E’ possibile seguire inoltre le pagine ufficiali sui vari social: Facebook, Instagram e YouTube.

“Nella sezione Download – informano gli organizzatori- anche il Badge che potrete stampare ed indossare come se foste qui con noi, il libretto delle preghiere e le liturgie per seguire al meglio i momenti di preghiera. Sul sito, oltre alle dirette, troverete: la Cappella dell’Adorazione Perpetua, la sezione Baby Ranch, dove i bambini troveranno ogni giorno semplici attività e video per partecipare al programma, la Mostra “Dio provvede… San Giuseppe grazie, provvedi per noi”, con foto e testimonianze sul tema della Festa.