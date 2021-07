Dronero: una domenica di bellissimi colori

Negozi aperti, mattino e pomeriggio. Molte le persone in giro. Sotto l'ala del teatro "LA-LA-LAZOS": i clown dell'associazione ESO EX si sono esibiti in un divertente spettacolo per grandi e piccini.



Musica invece nel dehor esterno del Jonathan's pub. Con LALLO SAX, un karaoke ha coinvolto i partecipanti, rallegrato e dato speranza. Le iniziative sono state possibili grazie all'impegno ed all'entusiasmo dell'associazione dronerese "Il Bottegone".



Una domenica diversa ieri a Dronero, di bellissimi colori!