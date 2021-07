Festa del Sacrificio: la comunità islamica di Cuneo pronta a celebrarla al Parco della Gioventù

Comunità islamica di Cuneo in festa, martedì 20 luglio prossimo, per la celebrazione della Festa del Sacrificio.

L'incontro si terrà dalle 7 alle 9, nel campo in erba naturale del Parco della Gioventù: esattamente come l'anno scorso, quindi - quando il tradizionale palazzetto dello sport locale era stato sostituito per ragioni legate alla pandemia - , la celebrazione si terrà all'aria aperta.

La Festa del Sacrificio riprende, nella liturgia islamica, l'episodio che ha visto Abramo arrivare quasi a sacrificare il proprio figlio Ismaele per ottemperare a una richiesta diretta di Dio, prima di essere fermato dall'Angelo: in cambio della vita del figlio, il profeta ha quindi sacrificato un montone.

La tradizione vuole che, nei "giorni di letizia" della Festa del Sacrificio - in cui sono proibiti digiuni di ogni tipo - ogni nucleo famigliare di fedeli sacrifichi mediante sgozzamento un animale di tipo ovino, caprino, bovino o camelide; la carne viene poi divisa in tre parti, una per sfamare la famiglia contestualmente al giorno di festa, una da conservare e una da dare ai poveri della comunità.

Contestualmente alla Festa del Sacrificio, i fedeli compiono tradizionalmente il pellegrinaggio alla Mecca, il quinto pilastro della fede islamica.