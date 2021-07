Si lavora per mettere al sicuro la confluenza tra Rio Torto e Po, a Saluzzo: lavori per 2 milioni di euro

Sono finalmente partiti i lavori per la messa in sicurezza dell’alveo del Po in corrispondenza della confluenza con il Rio Torto, nelle campagne tra Saluzzo e Cardè.

Un intervento da tempo richiesto dalle comunità locali e per il quale Paolo Demarchi, consigliere del territorio della Lega Salvini Piemonte, si era personalmente speso, lavorando di concerto con l’assessore regionale Marco Gabusi e i tecnici dell’Aipo.

2 milioni e 270 mila euro il costo complessivo dei lavori.

“Una vicenda che seguo ormai da anni – spiega nel dettaglio Demarchi – perché ben conosco le difficoltà degli agricoltori che regolarmente si vedevano invadere i propri terreni dalle acque del Po.

Grazie all’impegno mio e della Giunta, però, l’Aipo ha messo a bilancio le risorse per pulire il letto del fiume e ripristinare gli argini, per ricanalizzare il tratto in corrispondenza di località Paracollo e per rafforzare la sponda destra.

In questo modo potremo finalmente mettere al sicuro terreni, boschi e abitazioni dal rischio di esondazioni”.