Sospetto caso di positività al Covid-19: attività sospese per tre giorni in un estate ragazzi di San Rocco Castagnaretta

Interruzione dell'attività per tre giorni a causa di un sospetto caso di positività al Covid-19 all'interno di uno dei gruppi estivi, per l'estate ragazzi di San Rocco Castagnaretta di Cuneo, gestito dall'associazione Altrimenti.

La disposizione - determinata dall'ASL per motivi precauzionali - ha interessato le giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 luglio (oggi), che si sono rivelate quindi particolarmente complesse per staff, genitori e bambini. Per quelli che, tra questi ultimi, appartenevano alla "bolla" coinvolta dal possibile contagio, sono stati effettuati i normali controlli sanitari.

Nella tarda mattinata di oggi, l'associazione ha ricevuto dall'ASL il via libera alla riapertura, che si concretizzerà nella giornata di domani (15 luglio).