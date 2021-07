A Ceva un libro...in giardino

Il giardino botanico dell'ex Convento dei Cappucini di Ceva , s velato nella sua rinnovata veste lo scorso giugno , per l'estate 2021 si prepara ad accogliere incontri ed eventi dedicati ai libri.

Il primo appuntamento è in programma per mercoledì 21 luglio alle 18 con Aldo Viora e "La via della seta", a seguire il 28 luglio ci sarà Cristina Rava con "Il pozzo della discordia".

Gli incontri proseguiranno poi il 25 agosto con Barbara Ririo, Alessia Di Paolo e Lucia Marin con "C'era una volta il forte". Due appuntamenti anche mercoledì 1 e 8 settembre, rispettivamente con Nicolò Oppicelli e "Funghi in Italia" e Marco Bosonetto e "Il bacio della montagna".