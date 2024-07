Frontale tra due auto sulla strada provinciale 25 a Villafalletto: tre feriti

Frontale tra due auto sulla strada provinciale 25 a Villafalletto: tre i feriti.



L'incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 di stasera, domenica 28 luglio.



Sul posto l'elisoccorso del 118, l'auto medica, ambulanza e vigili del fuoco di Busca.



Un ferito è stato elitrasportato in ospedale, mentre gli altri due in ambulanza.



Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere ai Carabinieri di effettuare i rilievi del caso.