Rappresentanza ANOIC in visita a Cuneo: ricevuta dal prefetto Savastano

Martedì 22 luglio una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC), composta dal delegato provinciale commendatore Clemente Malvino e dal delegato regionale Piemonte, cavaliere di Gran Croce Carlo Varni, è stata ricevuta dal prefetto di Cuneo, cavalier Mariano Savastano, con la doverosa disponibilità e cordialità.

Nel corso dell’incontro il prefetto à stato edotto della primaria missione che ANIOC si prefigge di svolgere, assumendo un ruolo catalizzatore, di aggregare le migliori risorse umane, coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico, sociale, civile, militare, religioso, e che, per il loro impegno, hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato Italiano e/o Pontificio. Persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli, a consolidare i legami di fratellanza, amicizia e di stima tra persone di indiscussa lealtà e serietà, portatori di valori di moralità e solidarietà sociale, nonché della rilevanza che l’ANIOC ricopre in ambito nazionale e internazionale, annoverando rapporti con diverse realtà istituzionali, di amicizia e cooperazione con altre delegazioni ANIOC su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo altresì le delegazioni degli Insigniti dell’Ordre du Merite e de la Légion d’Honneur francese, sempre presenti alle manifestazioni nella provincia di Cuneo.

A tal proposito, il cavalier Savastano è stato ufficialmente invitato a presenziare alla festa degli Insigniti e Decorati che si svolgerà domenica 19 ottobre nella Città di Bra.

Nel motto dell’ ANIOC “La Cavalleria è simbolo di Amicizia Universale”, è stata consegnato al prefetto cavaliere un attestato di “Stima ed Amicizia”. L’incontro si è poi concluso con una foto ricordo.