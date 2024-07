Il neo assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi in visita all'ospedale di Cuneo

Il neo assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi in visita a Cuneo venerdì pomeriggio 26 luglio, prima all'Atl del Cuneese e poi all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo ha incontrato i vertici dell'azienda.



Accompagnato anche dall'assessore cuneese all'Agricoltura Paolo Bongioanni, ne dà conto anche sul suo profilo Fb.



“Insieme all’amico e collega Paolo Bongioanni, ho incontrato il Direttore Generale Tranchida e i Direttori di struttura complessa dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

L’incontro è stato un’occasione per confrontarci sui principali temi legati alla sanità ed in particolare sui bisogni specifici della struttura.

Abbiamo una grande sfida da portare a termine, quella del taglio delle liste d’attesa, e lavorando insieme ce la faremo!”.



Intanto, risale solamente a qualche ora prima la comunicazione della Regione inmerito all'arrivo di maggiori risorse per la sanità dal riparto nazionale del fondo sanitario. Il via libera è arrivato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo numerosi confronti tra le Regioni stesse in Commissione Salute.

"Un grande risultato per il Piemonte – hanno commentato il presidente Cirio e l'assessore Riboldi -, che vede il fondo sanitario per il 2024 attestarsi a 9,433 miliardi di euro, circa 315 milioni in più rispetto al 2023".

Ringraziando il il Governo e il ministro Schillaci per l'attenzione, Cirio e Riboldi hanno concluso "Il riparto conferma la sicurezza dei conti in sanità, serve anche a coprire gli incrementi contrattuali e a migliorare il livello delle prestazioni per garantire ai nostri concittadini una sanità sempre più efficiente e vicina ai bisogni dei piemontesi".