Il dottor Niccolò Clerico eletto Presidente del Rotary Club di Cuneo-Alpi del Mare

Lunedì 5 luglio 2021, presso l’Hotel La Ruota di Pianfei, si è celebrato il Ventesimo Anniversario della Fondazione del Club.

Durante la serata, il dott. Angelo Pellegrino, Presidente uscente, ha riassunto i numerosi service realizzati durante l’Anno Rotariano a dispetto della pandemia “… Pensando ad uno slogan che potesse sintetizzare il nostro lavoro di quest’anno sociale, m’è tornata in mente una frase del brano SMISURATA PREGHIERA di Fabrizio de Andrè che – parafrasata – suona così: Consegnare alla comunità una goccia di splendore, di umanità ... Mi pare che il concetto della GOCCIA SPLENDIDA possa degnamente sottolineare il contributo che il Club ha dato alla nostra Comunità …”.

Il Socio Fondatore Past Governor Franco Pejrone ha ricordato i motivi della nascita del secondo Rotary Club cuneese, ovvero una apertura verso l’esterno e l’internazionalità.

Il Socio Gianni Arnaudo ha ricordato l’importante gruppo di service da lui realizzato presso l’arcipelago di Capo Verde su mandato del Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare

Il Socio Fondatore Adriano Spada ha ripercorso alcuni momenti significativi dei primi anni del Club.

Il Presidente Angelo Pellegrino ha concluso il service che il Club ha voluto realizzare in occasione del Ventennale, ovvero il dono di un furgone Opel Movano alla Conferenza di San Vincenzo di Cuneo, consegnando simbolicamente fotografia e chiavi del mezzo alla Presidente Silvia Cappellaro. Il furgone verrà utilizzato in particolare per il trasporto delle vivande, permettendo di offrire un servizio migliore alle persone in difficoltà.

ll neo Presidente Niccolò Clerico ha iniziato il suo mandato e ha ringraziato tutto il direttivo e il Presidente Angelo Pellegrino. “… Se la pandemia, da un lato, ha tentato di sconfiggere la nostra iniziativa, dall’altro, ci ha costretti ad adattamenti organizzativi che, in fondo, si sono dimostrati validi ed efficaci. Credo utile, al di là di tutto, capitalizzare ciò che di buono è nato da questa esperienza e tirare diritto verso il raggiungimento dei nostri obiettivi; come Club, come insieme di Club e come Distretto”.