Incornata da un toro, ferita gravemente una donna a Bagnolo Piemonte

Mobilitazione di soccorsi, nel pomeriggio di oggi (15 luglio) per una donna, colpita - pare incornata - da un toro a Bagnolo Piemonte.



È successo in via Pelagallo, poco lontano dal centro del paese. Dopo l’allarme, la centrale operativa del 118 ha fatto convergere sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Barge, l’automedica partita dalla postazione della Croce rossa Paesana. Di pari passo, è stato fatto alzare in volo l’elicottero del Servizio di elisoccorso regionale.



Il mezzo aereo è decollato dalla base di Levaldigi, e si è portato sul posto nel giro di pochi minuti.



I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, per poi disporne il trasferimento d’urgenza al Centro traumatologico ortopedico, il CTO di Torino. Considerati i traumi, alla donna è stato attribuito un codice rosso, di massima gravità.