Mondovì tra i comuni smart della Granda, Robaldo: "Grazie a Fondazione CRC. Riconoscimento al grande lavoro degli uffici comunali"

Servizi alla comunità, tecnologia, connettività e sostenibilità ambientale, sono tanti gli aspetti che occorrono per far sì che un comune sia "smart".

Tra le città della Granda, che hanno ricevuto il "Premio Comuni Smart 2020", lo scorso venerdì 16 luglio a Cuneo, troviamo anche Mondovì.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione CRC con il patrocinio di ANCI Piemonte e UNCEM Piemonte, era nata nel 2018, in relazione al lavoro di ricerca "Granda e Smart", pubblicato nel "Quaderno 32" della Collana della Fondazione CRC, realizzata dal Centro Studi in collaborazione con Torino Wireless. L’analisi ha avuto analizzato per la prima volta la situazione della provincia di Cuneo in chiave smart, evidenziando i punti di forza e le criticità dei Comuni e dei territori.

"La Fondazione CRC ci ha onorato, per la seconda volta, del riconoscimento di 'Comune Smart', ne sono davvero grato e felice e rivolgo questo riconoscimento ai dipendenti comunali che hanno intrapreso, insieme alla Amministrazione, un enorme lavoro in questo senso: dopo 4 anni siamo al secondo posto fra le maggiori città della provincia" - dichiara l'assessore Luca Robaldo, assessore alla Smart City della città di Mondovì - "Nel 2017, per la prima volta, il Sindaco assegnò un specifica delega alla 'innovazione e smart city' consentendoci di lavorare alacremente per portare Mondovì ad un più alto livello di qualità nei servizi offerti in modo innovativo. Grazie all'impegno di tutta la squadra oggi il nostro Comune eroga innumerevoli servizi in forma smart, sta completando il percorso di remotizzazione dei server e, a breve, completerà il percorso di diffusione della banda ultra larga. Al contempo, la città ha un nuovo sistema wi-fi cittadino, circuiti di telecamere di ultima generazione e consente di interagire con gli Uffici da ogni device. Non dimentichiamo, infine, il nuovo sito è la nuova app".

Categoria Comuni Maggiori

1° classificato: Bra

Classificati tra i 3 migliori: Mondovì, Alba

Categoria Comuni Grandi e Medi

1° classificato: Cervasca

Classificati fra i 3 migliori: Villanova Mondovì, Busca

Categoria Comuni Piccoli

1° classificato: Trinità

Classificati fra i 7 migliori: Diano d'Alba, Chiusa di Pesio, Genola, Bene Vagienna, Castelletto Stura, Rifreddo

Categoria Comuni Molto Piccoli 1° classificato: Faule

Classificati fra i 9 migliori: Levice, Gottasecca, Neviglie, Roaschia, Murello, Castelnuovo di Ceva, Rossana, Valloriate

Menzioni speciali ai Comuni: Cosssano Belbo (Living), Genola (Connettività), Magliano Alpi (Energy), Verzuolo (Culture), Cuneo (People).