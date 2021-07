Cavallermaggiore: proposta la cittadinanza onoraria per Patrick Zaki

“100 comuni per Patrick Zaki è l’iniziativa lanciata e promossa in questi mesi per non lasciare solo un ragazzo che da tempo sta subendo un trattamento indegno. Questa vicenda richiama alla memoria gli abusi portati contro Giulio Regeni: se allora le istituzioni non ebbero occasione per intervenire, oggi possono invece agire concretamente per far sentire la propria voce. In tema di diritti umani e giustizia è doveroso impegnarsi: spero che la delibera del nostro Comune spinga altri sindaci del nostro territorio a farsi partecipi di questa campagna”.