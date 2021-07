A Moretta continua l'Estate in piazza

Le serate “europee”, San Giovanni, gli incontri della biblioteca, i balli di Occit’Amo e il cinecamper. L’estate morettese non smette di stupire e di regalare emozioni. Tantri gli appuntamenti che hanno contraddistinto la prima parte della bella stagione in paese.

Unico tra i Comuni del circondario, Moretta ha vissuto la cavalcata europea degli azzurri di Roberto Mancini, dalla prima sfida di Roma con la Turchia all’apoteosi di Wembley con i leoni d’Inghilterra, con il maxischermo in piazza Umberto. Centinaia le persone che hanno partecipato alle “notti magiche” in piazza, in sette splendide serate vissute in compagnia.

Tra una partita e l’altra c’è stato il tempo di festeggiare San Giovanni, il patrono cittadino: una patronale frenata dall’emergenza sanitaria, ma non per questo meno partecipata. La scorsa settimana è stata la volta degli amici a quattro zampe nella serata canina organizzata dalla biblioteca, quindi dei due appuntamenti ospitati da Moretta nell’ambito del festival Occit’amo. Dopo i balli “distanziati” al santuario, cui hanno preso parte oltre 25 coppie, la serata è stata all’insegna del cinema in piazza con il Cinecamper.

Ma l’estate morettese non si ferma qui. Si tinge di arancione con la terza edizione di “Ven cò ti”, in programma sabato 24 luglio in piazza Castello. La cena “servita in arancione”, è organizzata dal Comune di Moretta, con la collaborazione del Comitato Commercianti e Artigiani, la Pro Loco, la Croce Rossa e la Protezione Civile.

La cena sarà servita alle 20, in piazza Castello, con ingresso da piazza Europa (Villa Salina) e da via Santuario. È obbligatoria la prenotazione (presso cartoleria L’Angolo, cesteria Bonelli o la Baracca del gelato). Il costo della cena, che verrà preparata da un catering e servita al tavolo, è di 20 euro (10 euro per i bambini fino a dieci anni).

Il menù prevede peperoni in salsa rossa con acciughe, battuta di Fassone, insalata di faraona all’aceto balsamico, tomino in salsa verde, paella mista, pannacotta alla menta, acqua e vino. Predisposto anche un menù bimbi con prosciutto, salame e milanese con patatine.

I posti sono limitati e le prenotazioni si raccolgono entro il 21 luglio. All’ingresso, oltre all’igienizzazione delle mani, sarà rilevata la temperature. Obbligo di avere con se una mascherina. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook Moretta Informa.