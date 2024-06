A Ceva gusto e promozione del territorio con "Pro Loco in festa"

Sabato 15 giugno, dalle ore 19:00, in Piazza del Municipio a Ceva, si svolgerà l’ottava edizione di Pro Loco in Festa, organizzata dalla Pro Loco di Ceva in collaborazione con altre nove associazioni del cebano che ha come filo conduttore la promozione del territorio attraverso la proposta di piatti a base di prodotti tipici locali.

Ampia e variegata sarà la scelta dei piatti che verranno serviti, fra cui alcune sfiziose novità: Bagnasco - pizza di Garbenna, Battifollo – crèpes di farina di castagne con besciamella ai funghi – crèpes ai formaggi; Castelnuovo di Ceva – frittelle; Ceva – arrosticini e patate fritte; Garessio – gnocchi di patate tricolori con sugo ai quattro formaggi; Lesegno – maialino al forno alle erbette con patatine; Priola – polenta saracena; Sale delle Langhe – tomini con lo speck; Sale San Giovanni – budino alla lavanda ed alla salvia, crostate; Scagnello – uova al tegamino con il tartufo di Scagnello – crespelle di grano saraceno e crema al tartufo di Scagnello.

L’evento, oltre che gastronomico, per le Pro Loco partecipanti è anche un’importante vetrina per presentare le proprie manifestazioni estive.

Importante novità di quest’anno è l’isola pedonale in Via Marenco a partire dalle 19.00, dove gli esercizi commerciali saranno, a vario titolo, parte attiva della manifestazione.

Motivo in più per cogliere l’occasione di tracorrere una piacevole serata nel sempre suggestivo Centro Storico di Ceva, degustando appetitosi piatti e passeggiando sotto i portici medievali.

Ulteriori aggiornamenti sulle pagine social della Pro Loco di Ceva.