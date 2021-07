“Odette estetica”: relax e cura di te stessa!

In queste due prime settimane di attività, il centro “Odette estetica” di Cervasca, ha riscontrato un ottimo successo grazie anche alla partecipata giornata di inaugurazione di sabato 3 luglio.

Sono state tantissime le persone che hanno voluto conoscere Natasha Papa e prenotare i loro primi trattamenti estetici. “Non pensavo di vedere così tanta gente! Mi ha fatto molto piacere incontrare e conoscere persone nuove che hanno deciso di darmi fiducia e prenotare i loro primi trattamenti. Un sentito ringraziamento lo devo fare al sindaco di Cervasca Enzo Garnerone che, malgrado i suoi impegni, è venuto a visitare il mio nuovo centro estetico” – prosegue Natasha – “È stata una giornata piena di gioia e ricca di emozioni! Ringrazio tutte le persone che hanno avuto il piacere di condividere insieme l’apertura del mio centro estetico e di essere stata accolta con entusiasmo dal paese!”

Nel centro “Odette estetica” si possono prenotare diversi tipi di trattamenti viso e corpo specifici e personalizzati per ogni tipo di persona e per ogni tipologia di pelle; i massaggi rilassanti, decontratturanti, dimagranti, estetici, ecc ... oppure i classici servizi di estetica di base quali manicure, pedicure, trucco base e per spose, smalto semipermanente e ricostruzione unghie, e tanti altri servizi.

Quali sono stati i servizi o i trattamenti più richiesti in queste due settimane?

Al momento per il periodo estivo c’è più richiesta di manicure, pedicure ed epilazione! Ma non vedo l’ora di iniziare con i trattamenti specifici di dimagrimento e tonificazione con il mio metodo. Per chi soffre di gambe pesanti per il calore estivo o per chi sta tante ore in piedi, consiglio la pressoterapia: un macchinario che va a drenare i liquidi in eccesso e da immediato sollievo.

E per le creme viso e la linea cosmetica?

Ho scelto di lavorare con una linea cosmetica professionale e ampia, adatta ad ogni esigenza della cliente. Sono prodotti ricchi di principi attivi e funzionali, per dare il miglior risultato alla cliente, con delle piacevoli profumazioni. Dalle creme viso (antiage, idratanti, pelli impure, delicate ecc..) alle creme per il corpo (drenanti, rassodanti, riducenti, ecc..). Effettuo una consulenza gratuita per ogni persona, indispensabile per determinare la scelta del prodotto più indicato per ogni tipo di pelle e/o inestetismo.

Si ricorda che è già attiva la convenzione con i dipendenti dell’azienda Merlo di Cervasca con una scontistica del 15% sui servizi di estetica di base; sono in programma altre collaborazioni con altre aziende del territorio e con professioniste specializzate in diverse tecniche estetiche (extension ciglia, microblanding).

Per agevolare le esigenze dei propri clienti, è stata attivata una collaborazione con il salone “Natural Look Parrucchiera” di Viola Vietto di Bernezzo.

Per prenotazioni chiamare Natasha al numero 350-910.7351 oppure scrivendo una e-mail a natasha.papa@icloud.com

“Odette estetica” - via Roma 26 - 12010 Cervasca (CN)

Telefono 350-910.7351 (anche WhatsApp)

E-mail natasha.papa@icloud.com

Facebook https://www.facebook.com/Odette-Estetica-100550838920903

Instagram https://www.instagram.com/_odette_estetica_/