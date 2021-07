Busca: avviato l'allestimento delle aulee provvisorie per le scuole medie

Nell’area antistante la cittadella sportiva, in una parte del grande parcheggio dello stadio comunale, sono incominciati i lavori per l’allestimento dei moduli che ospiteranno provvisoriamente le aule delle scuole medie (14/15 classi) durante la costruzione del nuovo polo scolastico.



“Entro la prossima settimana – afferma il sindaco Marco Gallo - giungeranno i materiali per erigere i prefabbricati. Questa sistemazione ha, tra gli altri, il vantaggio di essere vicina alla palestra del palazzetto dello sport e alle altre strutture sportive per l'ora di ginnastica e per eventuali lezioni all’aperto. L’intervento è interamente a carico della ditta che ha ottenuto l’appalto per la costruzione del nuovo polo, la Operazione srl di Napoli, che lo ha inserito come miglioria nella risposta al bando”.



Nei prossimi giorni si aprirà anche il cantiere in corso Giolitti e in via Einaudi per l’abbattimento della palestra e del corpo principale del vecchio edificio delle scuole medie, che proseguirà fino al completamento, prima di avviare la nuova costruzione.