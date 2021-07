Inalpi e Le Terre dei Savoia, insieme dare più valore e innovazione al territorio (VIDEO E FOTO)

È stato firmato nella cornice di Palazzo Taffini il nuovo protocollo d’intesa tra l’azienda casearia Inalpi e l’associazione Le Terre dei Savoia.

Storia, cultura, innovazione e scienza si uniscono in sinergia per una collaborazione che vede coinvolte nello specifico il progetto Inlab Solutions ed Essica lab.

Valorizzazione e innovazione sono le parole chiave che guideranno questa nuova partnership.

“Oggi ci fregiamo di una collaborazione di alto livello, in cui le eccellenze che si incontrano. Speriamo che Inalpi diventi sempre più un soggetto con cui confrontarci per progetti di valorizzazione comune. Le amministrazioni locali, anche se in difficoltà, sono pronte a raccogliere nuove sfide” commenta il presidente di Terre dei Savoia Valerio Oderda.

“Siamo convinti che l’unico modo che abbiamo come Piemonte per poter giocare la partita nel mondo è il modo della qualità - aggiunge Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi Spa - Una sfida che si vince facendo squadra e cercando sinergia. Abbiamo pensato che con Essica Lab ci poteva essere una buona collaborazione. Ora, cercheremo di creare valore sia con nuovi prodotti, sia cercando nuovo lavoro per i produttori. Per rendere ricco questo territorio dobbiamo lavorare tutti insieme”.