A Busca piccoli cittadini crescono: visita al Municipio per la Scuola dell’Infanzia

Dopo aver partecipato alla “Poltrona dell’Ospite”, nella mattinata di mercoledì 4 febbraio è toccato al sindaco Ezio Donadio accogliere gli alunni e le insegnanti della scuola dell’infanzia statale dell’Istituto Comprensivo Carducci di Busca.

Insieme alla vicesindaca Beatrice Aimar e all’assessora all’Istruzione Lucia Rosso, i bambini hanno visitato gli uffici comunali, dove sono stati illustrati in modo semplice e coinvolgente i compiti dell’Amministrazione e il funzionamento del Municipio.

Nel corso dell’incontro, i piccoli studenti hanno consegnato un album contenente disegni e proposte per la città, che è stato depositato in segreteria per essere preso in considerazione nelle prossime riunioni.

A conclusione della visita, il Sindaco ha firmato e timbrato simbolicamente le “carte d’identità” realizzate dai bambini in classe, rendendo l’esperienza ancora più speciale e partecipata.

L’iniziativa rientra nelle attività didattiche promosse dalle insegnanti, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla conoscenza delle istituzioni e del proprio territorio.