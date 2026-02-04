Castiglione Tinella, è on line il nuovo sito web del parco panoramico-letterario “Versi in Vigna”

Il parco panoramico-letterario “Versi in Vigna”, fiore all’occhiello dell’offerta turistica del Comune di Castiglione Tinella, ha oggi un sito web dedicato che raccoglie filmati, fotografie e testi che raccontano la realizzazione di questo progetto nato nel 2018, oltre a illustrare tutti gli altri elementi e i siti che i visitatori possono trovare sul territorio comunale.

Il parco proprio in questo periodo è oggetto di una rivisitazione che comprende la sostituzione delle lettere che compongono i testi delle poesie e quindi delle reti antigrandine sulle quali sono posizionate: un lavoro che coinvolgerà nuovamente la comunità così com’era successo 8 anni fa in occasione del primo allestimento. "È importante ricordare - dice il sindaco Bruno Penna - la preziosa collaborazione e disponibilità dei proprietari dei vigneti che ospitano le 6 poesie, permettendo un allestimento che regala una fotografia davvero suggestiva e unica (il progetto è infatti marchio depositato)".

Il progetto del parco viene presentato e diffuso al pubblico e ai turisti anche attraverso oggetti e gadget, dove è impressa una rappresentazione grafica stilizzata creata dal castiglionese Davide Vaccaneo che compare su capi di abbigliamento di vario tipo proposti dalla merceria del paese Il Bazar, oltre che su calamite e altri articoli.

Il parco Versi in Vigna attira i turisti così come i sentieri naturalistici, le aree panoramiche, l’area gioco-picnic e la Via Artistica, che insieme alla grande qualità del vino Moscato d’Asti delle cantine del territorio e la celebrazione della figura della Contessa di Castiglione fanno del paese un luogo di grande interesse. Sulla piazza XX Settembre, l’Uffico Turistico comunale è pronto ad accogliere i visitatori che arriveranno con la prossima stagione turistica.