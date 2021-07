Interventi dei vigili del fuoco a Beinette e Verduno: a fuoco un carro agricolo e un trattore

Due interventi per i vigili del fuoco della provincia nella serata appena trascorsa.

Il primo ha riguardato un carro agricolo senza trattore con sopra delle canne di fagioli, andato a fuoco per cause ancora da determinare lungo via Beinette, poco prima dell'abitato uscendo in direzione Peveragno.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo.

Successivamente, un intervento per l'incendio di un trattore a Verduno, vicino al locale cimitero; i vigili del fuoco di Alba e Bra hanno messo in sicurezza la zona.

Nessuno dei due scenari ha prodotto feriti di sorta.