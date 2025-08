Domani a Costigliole Saluzzo l'ultimo saluto a Paolo Gozzarino, 52enne che ha perso la vita sulla provinciale 159

Si svolgeranno domani, sabato 2 agosto alle 11, nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo (partendo alle 10,30 dall'Ospedale di Savigliano), i funerali di Paolo Gozzarino, il 52enne deceduto martedì 29 luglio mentre a bordo della sua motocicletta rientrava a casa dopo il turno di lavoro all’Alstom di Savigliano.

La sua morte ha destato grande cordoglio in paese, dove la compagna Tatiana era in attesa di un bambino, e all’Alstom dove era considerato dai colleghi come “Un fratello, un grande lavoratore e professionista sempre pronto ad aiutare il prossimo”.

Paolo, all’ex Fiat Ferroviaria, era arredatore dei convogli dei treni e, lo scorso 3 luglio, aveva festeggiato i 30 anni da dipendente

Oltre alla compagna Tatiana lascia il papà Felice, la mamma Elsa Chiotti, il fratello Franco, la sorella Marinella, la cognata Chiara, il cognato Marino, i nipoti llenia con Fabio, Danilo, i suoceri, zii e zie, cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 1° agosto alle 20,30 nel Campetto dietro la chiesa della frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo.

Dopo le esequie la salma sarà tumulata nel cimitero di Costigliole Saluzzo.