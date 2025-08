Manta piange Guido Sismondi, ex sindaco e maestro dell’arte del restauro mancato a 90 anni

Lutto a Manta per la scomparsa di Guido Sismondi, figura storica del paese, venuto a mancare nella serata di ieri, giovedì 31 luglio, all’età di 90 anni.

Conosciuto e stimato non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per la sua attività di artigiano falegname e restauratore di beni artistici, Sismondi lascia un ricordo profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Impegnato da sempre per la comunità mantese, Sismondi fu presidente della Pro Loco di Manta negli anni Settanta, prima di essere eletto sindaco nel decennio successivo.

Ricoprì infatti la carica di primo cittadino in due distinti mandati: dal gennaio 1983 al maggio 1985, e successivamente dal gennaio 1988 al maggio 1990.

In mezzo ai suoi due mandati, la guida del paese passò a Roberto Signorile, eletto nel 1985 e in carica fino al dicembre 1987, per l’alternanza delle forze politiche di maggioranza di allora nell'Unione Popolare mantese di cui era stato tra i fondatori.

A succedere a Sismondi, come sindaco, fu Giovanni Quaglia.

“Per me Guido – ricorda Quaglia - è stato un maestro nell'ambito amministrativo. Tanti ricordi mi riaffiorano alla mente di quegli intensi anni di vita politica, quando Manta stava crescendo e la sua gestione richiedeva a tutti noi immensi sforzi e sacrifici”.

Dopo anni di assenza dalla vita pubblica e amministrativa, nel 2014 Sismondi si era candidato nella lista “Rinnovamento nella Tradizione”, a sostegno del sindaco Mario Guasti.

Attivissimo nel settore dei lavori pubblici, durante il suo mandato, era stato promotore della realizzazione del secondo pozzo dell’acquedotto di Manta.

Ed è stato lui che aveva fortemente voluto la riqualificazione del sentiero del ‘Truchet’ che porta al Castello della Manta dal centro del paese, oggi frequentato dai turisti che salgono a piedi al maniero sulla collina.

Nel 1985 si dedicò alla riqualificazione della chiesa di Santa Maria del Monastero che era in stato di abbandono, recuperando cento milioni di lire per rifare il tetto, in seguito al quale era ripartita l’opera di restauro della chiesa, ora divenuta centro polifunzionale in ambito artistico.

Anche dopo aver lasciato la politica attiva, Sismondi non ha mai smesso di prendersi cura del suo paese. Nel 2022 ha curato il restauro dello stemma comunale affisso sulla facciata del Municipio, un lavoro che aveva già eseguito nel lontano 1954, testimoniando un legame autentico e duraturo con la sua comunità e con l’arte del restauro, sua grande passione.

Dimostrando da sempre grande sensibilità verso l’arte e il patrimonio artistico.

Era anche stato tra i promotori della donazione del Castello della Manta al Fai da parte della Contessa Elisabetta De Rege Provana e, in quell'occasione, il Comune affidò in comodato d’uso al Fondo ambiente italiano anche la chiesa del Castello.

Aveva inoltre fondato il gruppo corale de ‘La Bicocca’

“Con la sua scomparsa - afferma il sindaco Ivana Casale - Manta perde non solo un ex sindaco, ma un custode della memoria e delle tradizioni locali, un uomo che ha saputo coniugare impegno civico e amore per il patrimonio storico del nostro paese. A nome di tutta l’amministrazione porgo le condoglianze alla famiglia”.

Sismondi lascia la moglie Elda Vassallo, la figlia Laura, la cognata Alda, i nipoti Maurizia, Massimo, Alberto e Liliana, le cognate e i cognati, i nipoti e pronipoti, i cugini e i parenti.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 2 agosto alle 10, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli a Manta.

Il rosario sarà recitato oggi, venerdì 1° agosto, alle 18.30 nella stessa chiesa.