Mondovì, auto parcheggiata scivola e finisce nel camminamento pedonale sottostante

L'auto parcheggiata ha perso aderenza ed è scivolata nel camminamento sottostante. È successo nella serata di ieri, giovedì 31 agosto, a Mondovì.

Un'autovettura che era stata posteggiata all'intersezione tra via Succursale e via Aldo Moro, è scivolata nel pendio sottostante, finendo con il posteriore sul camminamento pedonale che corre al di sotto di via Aldo Moro e costeggia via Emanuele Morozzo della Rocca. In fase di verifica le cause che hanno portato al sinistro, legate al sistema di frenaggio.

Non si sono fortunatamente registrati feriti a seguito dell'incidente avvenuto attorno alle 19.30. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Per il recupero dell'auto si è reso necessario l'utilizzo di mezzi speciali del Soccorso Stradale Montaldo.