Incendio galleria Gay di Monti sulla A6: ripristinata la viabilità anche in direzione Torino

È stata ripristinata ieri sera, verso le 22, la viabilità in direzione Torino tra gli svincoli di Niella Tanaro e Mondovì. Il tratto dell'autostrada A6 era stato chiuso nel pomeriggio a seguito di un incendio che ha coinvolto un mezzo pensate che stava transitando nella galleria Gay di Monti.

Le fiamme hanno danneggiato impianti e strutture della galleria che è stata riaperta grazie all’incessante lavoro dei tecnici e delle maestranze di Autostrada dei Fiori e delle imprese esterne che si sono prodigate per svolgere le verifiche tecniche e gli interventi di prima messa in sicurezza.

Il mezzo in questione era un camion carico di farina di soia. Le fiamme, scoppiate improvvisamente, hanno causato la chiusura immediata dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra Mondovì e Niella Tanaro. Fortunatamente, non si registrano feriti né il coinvolgimento di altri veicoli.

Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei tecnici, l’incendio è stato completamente domato nel corso del pomeriggio. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, dopo circa un'ora e mezza è stata riaperta la carreggiata direzione Savona. In serata è stato riaperto anche il collegamento verso Torino, sebbene al momento su una sola corsia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Niella Tanaro e Mondovì.

Entro la tarda mattinata di oggi, venerdì 1° agosto, verrà riaperta anche la seconda corsia al fine di agevolare gli spostamenti in vista dell’inteso traffico previsto per questo primo fine settimana di agosto di esodo estivo.