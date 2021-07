Una domenica ricca di appuntamenti in Granda tra musica, spettacoli, paesi in festa e appuntamenti d’estate

Per Monfortinjazz oggi, domenica 25 luglio, presso l’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba, alle 21.30 ci sarà spazio per un altro graditissimo ritorno: quello di Raphael Gualazzi. Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion. Cinque album all’attivo e tre Ep, in questo tour Gualazzi ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale. Info: www.monfortinjazz.it

L’Associazione Turistica Mondolé organizza per questa domenica alle ore 11, il Concerto presso il lago delle Scalette, alle pendici del Mondolé. In un suggestivo contesto ad alta quota (2000 mt), si esibirà l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana di Boves che eseguirà brani classici del repertorio europeo ed americano. Il Concerto, a partecipazione gratuita, si svolgerà nel rispetto della normativa sulla sicurezza Anticovid. Il Lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la strada in direzione Balma, invece da Artesina si percorre il sentiero escursionistico dal Piazzale Quarti. Info: www.pratonevoso.info/eventi/concerto-in-quota

Appuntamento questa domenica con la rassegna “Suoni dalle colline di Langhe e Roero”. Oggi alle ore 21 a Castiglione Tinella, ci sarà il Requiem di Mozart nella trascrizione storica di Carl Czerny, presentato dal soprano Sung Hee Park, il mezzosoprano Alessandra Fratelli, il tenore Andrea Semeraro e il basso Emidio Guidotti, con il coro sinfonico Reine stimme, Giannandrea Agnoletto e Luca Brancaleo al piano, diretti da Sonia Franzese. Ingresso libero.

Riprendono i tradizionali appuntamenti dell’estate a Castiglione Tinella, con la nuova edizione del Virginia day, la giornata che celebra il personaggio storico del paese, figura del Risorgimento: la contessa Oldoini. Oggi, domenica 25 luglio, fin dal mattino sarà possibile visitare la mostra fotografica “La contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”, esposta nell’antica chiesa parrocchiale. Intanto, piazza XX Settembre si vestirà dell’abito del diciannovesimo secolo, ospitando un mercatino storico con bancarelle di prodotti tipici e giochi, oltre all’esibizione degli sbandieratori del borgo San Lorenzo di Alba, in mezzo ad altri personaggi in costume. Non mancherà l’offerta enogastronomica: saranno proposti i piatti del menù della contessa accompagnati dai vini proposti dalla Bottega del Moscato. Il finale sarà dedicato alla musica con il concerto che fa parte della rassegna di Suoni dalle colline.

A Castiglione Tinella sono anche da scoprire i sentieri che attraversano le vigne con scorci panoramici spettacolari. Sono tutti descritti sul sito del Comune: www.comunecastiglionetinella.it/turismo/sentieri

Fino a questa domenica appuntamento in valle Maira con il festival Occit’amo. Tra gli eventi di oggi della rassegna spiccano “Sus la rota de Briga”, lungo il sentiero Giors Boneto con l’accompagnamento della Orange Jug band (a Marmora, alle 11,15) e il concerto di musica irlandese e scozzese del Duo O’Carolan (a Canosio, alle 15,30). Tutti gli appuntamenti del week end sono a partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

A Bastia Mondovì oggi, domenica 25 luglio, alle 21 è in programma il Concerto dell’Ensemble Estro Barocco nella chiesa di San Fiorenzo. Serata con la voce narrante di Jacopo Marchisio e con Erika Rossi al violino, Cecile Peyrot al violoncello e Federico Demarchi al cembalo. Ingresso libero e gratuito su prenotazione, inviando una mail a ele.briatore.eb@gmail.com

A Mango questo fine settimana avrà luogo la festa patronale. Oggi, domenica 25 luglio, alle 16 allo sferisterio si giocherà il 1° Memorial Franco Tarasco, il “Mister di tutti”: partita di pallapugno tra la Pallonistica Neivese (cat. C2) e la Pallonistica Castagnolese (cat. C1). Alle 20.30 “Grande grigliata mista” e l’intrattenimento musicale di Sonia de Castelli e Loris Gallo. (prenotazione obbligatoria).

A Roddino la manifestazione “Mataria 'd Langa” prosegue la sua proposta di ottima musica dal vivo con una edizione ricca di musicisti di grande talento. Oggi, domenica 25 luglio, dalle 19.30, oltre allo street food roddinese è prevista la Grande Grigliata curata dai ragazzi di San Lorenzo (prenotazione obbligatoria). Alle 21 concerto dei “The Family Band 4” e alle 21.30 si riderà con lo spettacolo del famoso comico di Zelig, Paolo Migone. Ogni sera non mancheranno i vini locali e ottima birra, in accompagnamento al consueto street food roddinese dalle 19.30.

A Prato Nevoso è in programma per il fine settimana la Sagra dell’Acciuga con menù su prenotazione anche per oggi, domenica 25 luglio, a pranzo. Il tutto sarà accompagnato da musica.

A Sant’Anna a Prea è in programma le “Grazielle in fuga”, corsa ciclistica non competitiva che si svolgerà oggi, domenica 25 luglio. La pedalata goliardica con bici monomarcia partirà alle 10,30 dal piazzale del Palaellero di Roccaforte Mondovì e si concluderà nella borgata di Prea. Alla Messa delle 9 seguirà il tradizionale incanto. A Prea si svolgerà il pranzo sociale organizzato dal circolo Acli “Amici di Prea”. Per aderire alla corsa “Grazielle in fuga” è obbligatoria la preiscrizione entro sabato 24 giugno. Tutte le info su: www.facebook.com/ConsultaGiovanileRoccaforteMondovi

Appuntamento a Busca oggi, domenica 25 luglio, con la Fiera di luglio: dalle ore 9 alle 19,30 per le vie del centro cittadino ci sarà una vasta esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali di nicchia, negozi aperti, punto ristoro con specialità locali, animazioni e visite guidate ai siti storici. In piazza della Rossa ufficio informazioni di Assoimprese, in corso Giolitti battitura del grano, esposizione di trattori e macchinari agricoli d’epoca; percorso fotografico nel centro storico a cura di Busca Foto click. Tra i protagonisti l'associazione culturale Compagnia dell'artiglio, che proporrà duelli spettacolari con spada a una mano, scudo brocchiere e dimostrazioni di combattimenti in armi di mazza-scudo. Verrà predisposto un campo con tende e mestieri del tempo.

Sempre oggi il castello del Roccolo di Busca apre le porte al pubblico per una visita alla scoperta di una delle maggiori espressioni di revival neogotico presente in Piemonte, residenza di villeggiatura ottocentesca dei marchesi Tapparelli d’Azeglio. Info: www.visitbusca.it

Questa domenica, sempre a Busca, Ingenium aprirà i suoi spazi in Viale Monsignore Ossola 1 dalle 14,30 alle 18,30, oltre a essere presente con uno stand in Corso Giolitti. Per restare sempre aggiornati sulle iniziative dell'associazione, gli organizzatori invitano a seguire la pagina Facebook "Parco-Museo dell'Ingenio".

A Barge questo fine settimana tornano le Golosità del Monviso con tanti appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Oggi, domenica 25 luglio, per tutta la giornata mercatino, slow food, musica, costine da asporto, gara di bocce, e in serata alle 21 è in programma lo spettacolo comico con Max Pisu in piazza San Giovanni.

Nel dettaglio, alle ore 9 sono in programma il Mercatino Scambio/baratto di oggetti antichi in Viale Mazzini e alle ore 9 - Barge ''Desbarassa'' negozi in strada, bancarelle espositive per le vie del centro storico. Dalle ore 9 - Slow food “Comunità Dal Bracco Al Viso”. Alle ore 9.30 - apertura stand TRS Radio partner della manifestazione, diretta radio e musica per tutta la giornata in Piazzetta. Alle ore 11 - Aperitivo Peruviano per i 200 anni dell'indipendenza presso Ala Mercatale. Alle ore 12 – “Costine in Piazzetta” da asporto su prenotazione a cura della Pro Loco e dei Commercianti della Piazzetta. Alle ore 14 - gara di bocce alla baraonda a coppie (no cat. A e B) presso gli impianti sportivi. Alle ore 19 – “Vetrine in movimento” per le vie del centro. Alle ore 19 – “Costine in Piazzetta” da asporto su prenotazione a cura della Pro Loco e dei Commercianti della Piazzetta. Alle ore 21 - continua la serata con TRS Radio. Alle ore 21 - spettacolo comico con Max Pisu in piazza San Giovanni. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocobarge

A San Benedetto Belbo il Centro studi Beppe Fenoglio di Alba organizza per oggi, domenica 25 luglio, una giornata dedicata alle famiglie e alla letteratura all’aria aperta. Le passeggiate e il teatro per ragazzi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Il pranzo è a pagamento e su prenotazione. Il programma partirà alle 10 con la passeggiata Il Sentiero del Gorgo e il Lago della Verna (ritrovo alle 9.45 in via Fratelli Cora 1). Alle 13 ci sarà il pranzo, mentre alle 15.30 entrerà in scena il teatro con “La Favola delle due Galline” adatto ai bambini di tutte le età. A seguire merenda offerta dal Comune di San Benedetto Belbo. Per chi lo vorrà alle 17 ci sarà una nuova passeggiata lungo il Sentiero di Superino e la Fonte dell’Agrifoglio. Prenotazioni obbligatorie entro sabato 24 luglio scrivendo a: info@centrostudibeppefenoglio.it Info: https://centrostudibeppefenoglio.it

Prosegue anche oggi, domenica 25 luglio, a Chiusa di Pesio Equo Mondo, la festa dell’associazione Equo-solidale equAzione che propone un'occasione di riflessione sul tema legalità e zero sprechi. Nel giardino della biblioteca E. Alberione in via Turbiglio alle ore 17,30 sarà ospite Davide Mattiello che presenterà il libro "Se vince la mafia". Alle ore 21, sempre nel giardino della biblioteca E. Alberione il dialogo continua con Elisa Nicoli che presenterà il suo libro "Rifiuti addio. Perché prevenire è meglio di riciclare. Manuale pratico per una vita "zero waste". Domenica 25 invece la bottega Sfusi e Riusi si sposterà in piazza Cavour con esposizione e vendita di prodotti per tutta la mattinata e alle ore 21, nel cortile della biblioteca comunale verrà proiettato il video “R.I. o R.R.? Dipende da noi”, prodotto dai ragazzi della scuola media di Chiusa di Pesio.

Fino ad oggi, domenica 25 luglio, si terrà la settima edizione del Salone del libro di montagna di Frabosa Sottana e anche oggi, presso il salone della Confraternita di Frabosa, si terranno presentazioni ed eventi. In mattinata alle 10.30 si presenta il libro “Voci tra gli Alberi” di Stefano Dati, incontro promosso dall’Uisp. Nel pomeriggio, dalle 15 seguiranno altre presentazioni: da “Facili escursioni sulle Alpi Occidentali” curato dalla Compagnia dell’Anello a “Zia Priscilla e l’asso nella manica” di Carla Fiore. Per concludere con “Il libro e l’affresco di Elva” di Ezio Marinoni e “Le Masche tra noi” di Franca Acquarone e Bruno Vallepiano.

A Crissolo la seggiovia "Monviso" sarà aperta, per l’estate dalle 8 alle 17, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni dal 1° al 25 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto e sabato 4 e domenica 5 settembre. Parallelamente alla seggiovia, riaprirà anche “L’aquila nera”.

Questa domenica 25 luglio alle 15, a Pian della Regina appuntamento con il concerto dell’ensemble corale “Le giovani Voci del Monviso”, dopo pasto musicale per quanti si lasceranno tentare da un piatto di polenta fumante nell’omonima baita.

A Oncino oggi, domenica 25 luglio, giornata di festa al rifugio Alpetto, ai piedi del Monviso (raggiungibile a piedi con meno di due ore di cammino da Meire Dacant di Oncino). Nel rifugio, gestito dal Cai di Cavour, si terrà un concerto con i “Fiati del Boucie” alle 11, seguito, alle 12,30, dal pranzo al rifugio a prezzo convenzionato. Info: www.caicavour.it

A Ormea questa domenica è in programma “Artigianato, che passione!”, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico dalle 9.00 alle 19.00.

Appuntamenti all’insegna della cultura a Saluzzo in questo fine settimana. Oggi, domenica 25 luglio, alle 10.30 il giardino dei gelsi della Castiglia accoglierà una lezione di Hatha Yoga. Fino al 31 ottobre è accessibile la mostra “I Tesori del Marchesato” in Casa Cavassa, Castiglia e Monastero della Stella, con visite guidate e proiezioni di video tematici, alla scoperta di opere del periodo d’oro del Marchesato saluzzese. Info: https://business.facebook.com/MuSaMuseiSaluzzo

Per il circuito I Sentieri dei Frescanti oggi, domenica 25 luglio, open day per gli affreschi di Ceresole d'Alba (h 10-13 e 14-18) in occasione del tour della Battaglia. Nello stesso giorno sarà anche possibile visitare gratuitamente il Museo Della Battaglia a Ceresole d'Alba (su prenotazione) e la mostra di ZHANG HONG MEI presso la Chiesa della Madonna dei Prati (h 14.30-18.30).

Gli affreschi della Cappella del Buontempo, sono ora custoditi presso la Sala di Rappresentanza del comune di Ceresole: santi taumaturghi e antichi lasciti dalla celebre Battaglia di Ceresole conducono in un mondo fatto di devozione a santi protettori da peste e epidemie.

La visita a Ceresole d’Alba può essere anche occasione di percorrere il sentiero “I luoghi della Battaglia di Ceresole d’Alba del 1544” sia a piedi che in mountain bike. È un percorso ad anello di circa 14 kilometri ben segnalato con pannelli illustrativi e attraversa la campagna del paese caratterizzata da terre rosse, peschiere grandi e piccole (caratteristica quella della cascina Gallina con il fior di loto) e le grandi cascine presenti nel territorio.

Info e cartina su: www.comune.ceresoledalba.cn.it