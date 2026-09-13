Cuneo Classica Festival, il conto alla rovescia parte con la meravigliosa Carmen di Bizet

Siamo ai nastri di partenza: la magia del grande teatro torna ad accendersi al Teatro Toselli con il Cuneo Classica Festival 2026, rassegna promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRC. Tre serate, tre atmosfere diverse e un’unica promessa: regalare al pubblico emozioni intense, tra opera, grande tradizione lirica e tango.

Ad aprire il cartellone sarà sabato 19 settembre alle 21 la meravigliosa Carmen di Georges Bizet, una delle opere più amate e riconoscibili di sempre. Sul palco prenderanno vita le strade assolate di Siviglia, l’energia popolare della piazza, il fascino libero e indomabile della protagonista e il tormento di Don José, travolto da una passione che lo allontana da ogni certezza. Seduzione, libertà, gelosia e destino si intrecciano in un capolavoro capace ancora oggi di parlare al pubblico con forza immediata.

La serata vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Paul-Emmanuel Thomas, insieme agli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello e al Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. La regia è affidata ad Alfonso De Filippis, con il coordinamento artistico di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Il regista Alfonso De Filippis

Carmen, la passione che incendia il palcoscenico

Tratta dall’omonima novella di Prosper Mérimée, Carmen è un’opéra-comique in quattro quadri su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. La vicenda segue l’incontro tra Carmen, giovane sigaraia dal carattere fiero e anticonformista, e Don José, soldato diviso tra dovere, amore e ossessione. Intorno a loro si muove un mondo vivo e colorato, fatto di soldati, contrabbandieri, feste popolari e arene, dove ogni scena sembra avanzare verso un destino inevitabile. Dalla celebre Habanera alla Seguidilla, fino al confronto finale, la musica di Bizet accompagna il racconto con melodie entrate nell’immaginario collettivo e con una tensione teatrale crescente. Con quest’opera, Bizet rinnovò profondamente la tradizione dell’opéra-comique, anticipando per intensità drammatica alcuni tratti del verismo e guardando anche alla grande lezione di Giuseppe Verdi.

Gli altri appuntamenti del festival

Il viaggio proseguirà venerdì 3 ottobre alle 21 con Rigoletto di Giuseppe Verdi, capolavoro della celebre trilogia popolare verdiana. Una vicenda potente e commovente, in cui vendetta, amore paterno, inganno e destino si intrecciano fino a un finale di straordinaria intensità teatrale.

A dare voce al dramma verdiano saranno l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Regia e narrazione sono firmate da Andrea Elena, con il coordinamento artistico di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Per gli allestimenti delle opere, in coproduzione con Asociación Lírica Luis Mariano de Irun e Associação Cultural Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto, Amici per la Musica di Cuneo si avvale inoltre della collaborazione del Liceo Artistico Ego Bianchi, della Maison de la Danse e dell’AFP di Cuneo: una rete di energie e competenze che conferma il valore culturale del progetto.

A chiudere la rassegna sarà giovedì 15 ottobre alle 21 CanTango, spettacolo di e con Fabio Armiliato. Un progetto originale e raffinato in cui il bel canto italiano incontra il tango canción, creando un ponte ideale tra lirica, racconto popolare, milonga e suggestioni di Buenos Aires.

Accanto ad Armiliato saliranno sul palco il pianista Fabio Mocata, la voce del tango Marta Leung e i maestri ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Un finale elegante e coinvolgente, pensato per conquistare anche chi si avvicina per la prima volta a questi linguaggi musicali.

I biglietti sono disponibili sul sito www.promocuneo.it. Scegliere ora significa assicurarsi un posto per tre serate che porteranno al Toselli la forza dei grandi classici, la freschezza dei giovani interpreti e il fascino dello spettacolo dal vivo.

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: info@promocuneo.it

Biglietti acquistabili su https://promocuneo.it