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Cuneo Classica Festival, il conto alla rovescia parte con la meravigliosa Carmen di Bizet
Cuneo Classica Festival, il conto alla rovescia parte con la meravigliosa Carmen di Bizet
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Eventi | 13 settembre 2026, 06:20

Cuneo Classica Festival, il conto alla rovescia parte con la meravigliosa Carmen di Bizet

Al Teatro Toselli si avvicina il primo dei tre appuntamenti della rassegna promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo: sabato 19 settembre protagonista l’opera simbolo di passione, libertà e destino. A seguire Rigoletto e CanTango.

Cuneo Classica Festival, il conto alla rovescia parte con la meravigliosa Carmen di Bizet

Siamo ai nastri di partenza: la magia del grande teatro torna ad accendersi al Teatro Toselli con il Cuneo Classica Festival 2026, rassegna promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRC. Tre serate, tre atmosfere diverse e un’unica promessa: regalare al pubblico emozioni intense, tra opera, grande tradizione lirica e tango.

Ad aprire il cartellone sarà sabato 19 settembre alle 21 la meravigliosa Carmen di Georges Bizet, una delle opere più amate e riconoscibili di sempre. Sul palco prenderanno vita le strade assolate di Siviglia, l’energia popolare della piazza, il fascino libero e indomabile della protagonista e il tormento di Don José, travolto da una passione che lo allontana da ogni certezza. Seduzione, libertà, gelosia e destino si intrecciano in un capolavoro capace ancora oggi di parlare al pubblico con forza immediata.

La serata vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Paul-Emmanuel Thomas, insieme agli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello e al Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. La regia è affidata ad Alfonso De Filippis, con il coordinamento artistico di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Il regista Alfonso De Filippis

Carmen, la passione che incendia il palcoscenico

Tratta dall’omonima novella di Prosper Mérimée, Carmen è un’opéra-comique in quattro quadri su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. La vicenda segue l’incontro tra Carmen, giovane sigaraia dal carattere fiero e anticonformista, e Don José, soldato diviso tra dovere, amore e ossessione. Intorno a loro si muove un mondo vivo e colorato, fatto di soldati, contrabbandieri, feste popolari e arene, dove ogni scena sembra avanzare verso un destino inevitabile. Dalla celebre Habanera alla Seguidilla, fino al confronto finale, la musica di Bizet accompagna il racconto con melodie entrate nell’immaginario collettivo e con una tensione teatrale crescente. Con quest’opera, Bizet rinnovò profondamente la tradizione dell’opéra-comique, anticipando per intensità drammatica alcuni tratti del verismo e guardando anche alla grande lezione di Giuseppe Verdi.

Gli altri appuntamenti del festival

Il viaggio proseguirà venerdì 3 ottobre alle 21 con Rigoletto di Giuseppe Verdi, capolavoro della celebre trilogia popolare verdiana. Una vicenda potente e commovente, in cui vendetta, amore paterno, inganno e destino si intrecciano fino a un finale di straordinaria intensità teatrale.

A dare voce al dramma verdiano saranno l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Regia e narrazione sono firmate da Andrea Elena, con il coordinamento artistico di Nina Monaco e la direzione artistica di Roberto Punzi.

Per gli allestimenti delle opere, in coproduzione con Asociación Lírica Luis Mariano de Irun e Associação Cultural Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto, Amici per la Musica di Cuneo si avvale inoltre della collaborazione del Liceo Artistico Ego Bianchi, della Maison de la Danse e dell’AFP di Cuneo: una rete di energie e competenze che conferma il valore culturale del progetto.

A chiudere la rassegna sarà giovedì 15 ottobre alle 21 CanTango, spettacolo di e con Fabio Armiliato. Un progetto originale e raffinato in cui il bel canto italiano incontra il tango canción, creando un ponte ideale tra lirica, racconto popolare, milonga e suggestioni di Buenos Aires.

Accanto ad Armiliato saliranno sul palco il pianista Fabio Mocata, la voce del tango Marta Leung e i maestri ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Un finale elegante e coinvolgente, pensato per conquistare anche chi si avvicina per la prima volta a questi linguaggi musicali.

I biglietti sono disponibili sul sito www.promocuneo.it. Scegliere ora significa assicurarsi un posto per tre serate che porteranno al Toselli la forza dei grandi classici, la freschezza dei giovani interpreti e il fascino dello spettacolo dal vivo.

Info: tel. 0171.698388333 4984128 - e-mail: info@promocuneo.it

Biglietti acquistabili su  https://promocuneo.it

Barbara Pasqua

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