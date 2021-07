Demarchi e Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Il generale Figliuolo in Granda: da zona rossa ad aprile a Montagna Covid free oggi, in attesa della cittadinanza onoraria di Saluzzo”

Giornata intensa per il generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, che tornato in visita in Piemonte ha dedicato parte della sua agenda al Cuneese, per incontrare gli amministratori locali e la Protezione civile e per fare il punto sull’iniziativa “Montagne Covid free” lanciata nei mesi scorsi dalla Regione.

“Oggi ho accolto il commissario Figliuolo insieme al Governatore Cirio - commenta il consigliere di Savigliano della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso, che siede nella commissione Sanità -, al vicepresidente della Regione Fabio Carosso e all’assessore alla Sanità Luigi Icardi a Frabosa Sottana. In questa occasione abbiamo valutato, con i direttori dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra e dell’Asl Cn2 Massimo Veglio, l’andamento del progetto che ha portato le montagne piemontesi ad una offerta turistica libera dal Covid. Sempre oggi abbiamo attivato la vaccinazione ad accesso diretto per i giovani cuneesi tra i 12 e i 19 anni che, anche senza preadesione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 potranno vaccinarsi a Borgo San Dalmazzo, al Movicentro di Cuneo, a Mondovì, Savigliano, Fossano, Saluzzo e Ceva. Il ritorno a scuola in sicurezza è un diritto e una priorità, proprio per questo abbiamo offerto questo servizio ai più giovani con l’obiettivo di agevolare il percorso vaccinale immediato e di garantire un rientro sui banchi sereno per tutti”.

“Per il generale Paolo Figliuolo - ha continuato durante la visita il consigliere di Saluzzo del gruppo Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi - un ritorno nelle terre in cui, come ufficiale di artiglieria da montagna, mosse i primi passi presso il Gruppo Artiglieria Aosta di Saluzzo di cui poi divenne comandante nella sede di Fossano, fino a diventare prima vicecomandante e poi comandante della brigata alpina Taurinense. Un percorso, quello del commissario Figliuolo, cui si renderà omaggio grazie all’iniziativa del comitato “Artiglieri gruppo Aosta”, presieduto dal generale Giacomo Verda, e di Giovanni Damiano, presidente dell’associazione ‘Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo’, di nominare il generale cittadino onorario di Saluzzo”.