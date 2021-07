A Savigliano, presto nuova pista di atletica per lo stadio Morino

Approvata la prima variazione di bilancio 2021 a Savigliano. Tra le spese in conto capitale che hanno fatto più discutere durante il Consiglio comunale lo stanziamento di 622 mila euro per il rifacimento della pista di atletica leggera allo stadio Morino, ottenuti grazie all’avanzo di amministrazione da 1 milione 325 mila euro.

Un intervento cospicuo di riqualifica dell’intera pista da 400 metri, per 6 corsie, più le pedane di salto in alto, salto con l'asta e lancio del peso.

I lavori di rifacimento allo stadio Morino erano uno degli obiettivi di mandato dell’attuale Amministrazione, soddisfatto quindi l’assessore Paolo Tesio “Rappresentava una priorità, abbiamo aspettato tanto e finalmente ce l’abbiamo fatta”.

Non del tutto convinti però della scelta di rifare sul preesistente i due consiglieri di opposizione Piergiorgio Rubiolo (Progetto per Savigliano) e Antonello Portera (M5S). “Non avevamo partecipato a un bando per coprire parte delle spese?” ha chiesto Rubiolo “Mantenere l’esistente è la scelta giusta? Sia questa che la spesa sulla biblioteca presuppongono grandi decisioni che devono coinvolgere la comunità” ha aggiunto Portera.

“Nel 2017 avevamo fatto un primo studio di fattibilità sui costi di intervento - ha quindi precisato Tesio - Abbiamo fatto alcuni preventivi che ci hanno permesso di definire il tipo di intervento che ha portato alla spesa attuale. Non credo non ci sia stata una mancanza di comunicazione con territorio e con le associazioni in questi anni. Avevamo proposto anche una soluzione con il retopping sulla pista, ma che ci era stata decisamente sconsigliata”.

Altro stanziamento che ha fatto discutere è stato poi quello per i lavori di adeguamento antincendio alla scuola Papa Giovanni XXIII (per un totale di 122 mila euro) e al Palazzetto dello Sport (totale di 20 mila euro).

“Mi chiedo se fossero proprio necessari, sul Palazzetto dello Sport ma anche sulla scuola, giusto l’adeguamento ma occorre pensare a un nuovo progetto” ha commentato il consigliere di opposizione Antonello Portera (M5S).

Come spiegato tuttavia dall’assessore Edilio Camera, la certificazione antincendio si è resa necessaria in vista della riapertura delle scuole a settembre e di conseguenza anche quello al Palazzetto dello sport per le attività per gli studenti. “Sulla Papa Giovanni il problema era la portata d’acqua degli idranti che non era sufficiente, si tratta di un intervento corposo sulla cisterna di accumulo”.

Prima variazione di bilancio: 50 nuovi loculi al cimitero di San Salvatore e sostituzione giochi bimbi

Dall’avanzo di bilancio nelle spese in conto capitale, sono inoltre stati stanziati anche oltre 22 mila euro per l’acquisto di nuovi giochi bimbi per parchi e giardini. A Savigliano sono in tutto 34 i parchi per bambini in cui si interverrà con le sostituzioni dei giochi vecchi, i quali saranno rimpiazzati poco alla volta secondo un piano specifico a seconda del loro stato di degrado.

“Abbiamo iniziato con Levaldigi - ha spiegato l’assessore Michele Lovera - ora procederemo con quelli a San Salvatore e poi da lì andremo avanti”.

Altra spesa significativa quella stanziata per la realizzazione del nuovo padiglione del cimitero in frazione San Salvatore. 138 mila euro che serviranno per la costruzione di 50 nuovi loculi. “Si tratta di uno dei due padiglioni che saranno costruiti - ha precisato l’assessore Edilio Camera - entrambi da 50 posti ciascuno, iniziamo con il primo”. Al momento non si sa ancora quando inizieranno i lavori.

La delibera per la variazione di bilancio è stata approvata dalla Maggioranza, astenuti Occelli (FdI) e Rubiolo, contrari Giorgis e Portera (M5S).