Acceglio: persona bloccata al bivacco Barenghi in località Tetè de la Frema

Intervento ancora in corso nel Comune Acceglio in località Tetè de la Frema per una persona bloccata in alta montagna.

Stando alle prime informazioni sarebbe illesa sebbene impossibilità a scendere dal bivacco Barenghi, a quota 2800 - 3000 mt.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Cuneo e di Dronero con la squadra di terra e il SAF e l'elicottero Drago 121.

Aggiornamento delle ore 19.30

Stanno continuando le operazioni di ricerca della persona bloccata, rese purtroppo difficili dalle condizioni meteo.

Aggiornamento delle ore 20

L'escursionista è stato recuperato a 3050 mt sul Tet de Homme tramite verricello dall'elicottero drago 121 e portato a bordo.

L'elicottero è in fase di rientro verso zona sicura in prossimità delle squadre dei Vigili del Fuoco Saf a terra.