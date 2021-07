"Grazie al Comitato di Gestione dell’ATC CN 1 Fossano per il prezioso lavoro"

Egregio Direttore

Vorrei tramite il suo stimatissimo giornale, cogliere l’occasione per rivolgere a tutto il Comitato di Gestione dell’ATC CN 1 Fossano, in particolare al Presidente Giacomo Pellegrino e ai dipendenti, un sincero ringraziamento per il profuso impegno nella gestione del territorio. Oggi, gestire la caccia vuol dire dedicare quotidianamente gran parte del proprio tempo, quasi come un Primo Cittadino per il suo Paese. I cavilli burocratici ormai non si contano più, Leggi Statali, Regionali per lo più di difficile interpretazione, applicazione del Calendario Venatorio annuale, regolamenti per la caccia in battuta e di selezione al cinghiale, capriolo, autocertificazioni, privacy, denunce danni, distribuzione e timbratura tesserini regionali, una mole di lavoro incalcolabile. Nonostante ormai sia sempre più difficile far quadrare i bilanci, causa principale, i rimborsi per gli ingenti danni cagionati in gran parte dalla specie cinghiale e caprioli, che aumentano in maniera spropositata di anno in anno, abbiamo appreso proprio in questi giorni dell’acquisto e successiva immissione, di circa 3.000 fagiani e 600 starne da parte di detto Ambito. Ciò significa inequivocabilmente che il serio lavoro e gli sforzi portati avanti dal Comitato di Gestione Fossanese, alla fine ha prevalso in maniera molto positiva.

Per un miglior servizio, Arci Caccia nei mesi scorsi aveva inviato una lettera di richiesta, affinché il rilascio e la timbratura dei tesserini Regionali per i cacciatori soci dell’ ATC CN 1 possano essere effettuati con apposita delega dai presidenti/referenti dei propri circoli o sezioni Comunali, onde evitare code di attesa e assembramenti, anche e soprattutto in conseguenza della situazione Covid 19. Confidiamo nella positiva approvazione di detta richiesta.

Ancora un sincero augurio di buon lavoro al Presidente e tutti i componenti il Comitato di Gestione Fossanese,

ARCI CACCIA CUNEO

Gianfranco Capoccia

Presidente Provinciale