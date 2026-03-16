"Grazie ai volontari dell'associazione La Cascina ed Esoes"

Gentile direttore,

Alla festa di domenica 15 marzo presso la sede dell’Associazione La Cascina ci hanno rallegrato e tenuto compagnia gli amici della Associazione Esoes.

Alcuni hanno pranzato con noi, altri li hanno raggiunti nel pomeriggio per intrattenerci con alcune delle loro performances. Clownerie, magie, mini recite hanno tenuto tutti noi bloccati e attenti a quello che poteva succedere.

Si sono rivelati, come sempre, molto empatici e attenti al pubblico nel salone, riuscendo a coinvolgere tutti.

Vogliamo con queste poche righe ringraziarli per questo bellissimo pomeriggio insieme.

Un ringraziamento doveroso anche a tutti i volontari de La Cascina per il loro impegno nell’organizzare e provvedere alla buona riuscita della giornata.